In Liguria musei aperti anche a Pasqua e Pasquetta: ecco quali

Liguria. I musei statali della direzione regionale Musei Liguria saranno straordinariamente aperti il giorno di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo (Pasquetta).

Nella provincia di Savona sarà visitabile Forte San Giovanni (Finale Ligure), che ha appena riaperto le sue porte dopo la chiusura stagionale e un periodo di restauro. Apertura sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile con orario continuato dalle 10:00 alle 19:30, ingresso gratuito.

Nella provincia di Imperia sarà aperto il Museo Preistorico dei Balzi Rossi (Ventimiglia), sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 con orario continuato dalle 08:30 alle 19:30 la Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11:00 alle 12:00, nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00, biglietto intero 4euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni.

L’Area Archeologica di Nervia (Ventimiglia) sarà aperta sabato 8, domenica 9 e lunedì 10:00 dalle 09:30 alle 14:30. Biglietto intero 3 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni.

Forte Santa Tecla (Sanremo) sarà aperto sabato 8 aprile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, domenica 9 aprile dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00. In entrambe le giornate sarà possibile partecipare alle visite guidate con il Direttore, con due turni alle 11.00 e alle 16.00: la visita è gratuita, compresa nel biglietto del Forte (intero 4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni), non è necessaria la prenotazione. Inoltre, sabato 8 aprile alle 17:00 sarà presentato il libro di Orso Tosco, Nanga Parbat in collaborazione con Ubik Sanremo. Lunedì 10 aprile il Forte di Santa Tecla sarà chiuso.

In provincia di Genova sarà aperto Il Museo archeologico nazionale di Chiavari, sabato 8 aprile dalle 09:00 alle 14:00, domenica 9 aprile con orario continuato dalle 09:00 alle 17:00 e lunedì 10 aprile dalle 09:00 alle 14:00. Biglietto intero 3 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni.

Nella provincia della Spezia, sarà aperta la Villa Romana del Varignano (Portovenere) sabato 8 aprile dalle 08:30 alle 18:30, ultimo ingresso 17:45; domenica 9 e lunedì 10 aprile dalle 08:30 alle 13:30 con ultimo ingresso 12:45. Biglietto intero 3 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni.

Il Castello di San Terenzo (Lerici) sarà aperto sabato 8 aprile dalle 15 alle 18, domenica 9 e lunedì 10 aprile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Biglietto intero 3 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni.

A Sarzana sarà aperta la Fortezza Firmafede sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, biglietto intero 5 euro. Da sabato sarà inoltre visitabile la mostra Picasso. Le origini del mito (fino al 16 luglio) con biglietto intero 12 euro, ridotto 8euro (compresa visita alla fortezza); per maggiori info www.fortezzafirmafede.it. Aperta anche la Fortezza di Sarzanello che sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 sarà visitabile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, biglietto intero 5 euro.

Il Museo Archeologico Nazionale e l’Area archeologica di Luni saranno aperti sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile con orario continuato dalle 08:30 alle 19:30, biglietto intero 4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni. L’Anfiteatro sarà visitabile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. Ingresso 1 euro.