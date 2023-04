Savona. E’ stato imbarcato a Savona ‘Euclid’, il satellite che l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) si preparava a lanciare nell’estate 2022, ma che è stato bloccato in seguito alla guerra in Ucraina e la conseguente rottura delle relazioni con la Russia sia da parte dell’Esa e di Arianespace, la società che gestisce i lanci dalla base europea di Kourou (Guyana Francese).

Savona ha un ruolo importante in questa impresa: Euclid viene trasportato partendo proprio dal porto di Savona, a occuparsene la società francese Maritime Nantaise, a seguire le operazioni Marittima Spedizioni, guidata da Giorgio Blanco, con la coordinazione di Savona Terminal Auto, Compagnia Portuale e Chv. E’ stato importante anche il supporto della Capitaneria di Porto di Savona e dell’Agenzia delle Dogane.

Il satellite è stato integrato a Torino, negli stabilimenti di Tjalse Alenia Space Italia, ed è stato oggetto dei test finali a Cannes. Nei prossimi giorni partirà per Cape Canaveral (in Florida), poi andrà nello spazio per realizzare una mappa su larga scala della struttura tridimensionale dell’Universo negli ultimi dieci miliardi di anni.

“E’ stata un’operazione piuttosto complessa realizzare l’imbarco – afferma Paolo Canavese, direttore del porto di Savona – perchè l’intera struttura è piuttosto delicata e presenta degli elementi esplosivi a cui bisogna prestare particolare attenzione. Orgogliosi di questo importante incarico andato a buon fine, si spera che sia solo il primo di una lunga serie”.

Importante il ruolo dell’Italia che alla missione contribuisce attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) con l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), università e aziende. La missione prevede anche la partecipazione della Nasa, che ha fornito i rivelatori per lo strumento Nisp.

Le operazioni di imbarco a Savona del satellite Euclid

Il costo complessivo (fra satellite, lancio e segmento di Terra) previsto è di circa 700 milioni di euro, contro i 600 milioni previsti inizialmente.