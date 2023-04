Il tunnel a Capo Noli tra le opere strategiche, scatta la ricerca dei fondi per la nuova viabilità

Noli. “Un altro importante passo avanti è stato fatto per procedere con l’iter di realizzazione del tunnel di Capo Noli. Poco più di un mese fa un’interrogazione della Lega in Consiglio regionale era stata ritirata per essere trasformata in un ordine del giorno unitario, sottoscritto da tutta l’Assemblea, dove si manifestava la necessità di portare avanti il progetto”.

Così il gruppo della Lega in Regione Liguria sul nuovo progetto per la viabilità, tornato al centro del dibattito politico locale.

“Ormai da anni si cerca una soluzione ai problemi di sicurezza viaria sulla strada statale 1, soprattutto in concomitanza con eventi atmosferici avversi, essendo sovrastata da una massa di rocce fragili e a rischio caduta”.

Il costo dell’opera, che oggi si aggira intorno ai 50 milioni di euro, prevede un nuovo tunnel stradale, con conseguente riconversione dell’attuale tracciato in percorso ciclo pedonale.

“Grazie al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e al suo vice Edoardo Rixi l’opera è stata inserita fra quelle nella potenziale programmazione strategica della Regione Liguria e Anas per i prossimi sette anni. Ora sarà necessario capire come poter rifinanziare l’opera e occuparsi della gestione ordinaria dell’attuale tratto di via Aurelia dismessa” conclude il gruppo della Lega, con riferimento al recente incontro ministeriale con lo stesso assessore regionale Giacomo Giampedrone e la situazione sugli interventi infrastrutturali per il territorio savonese e ligure.

L’inserimento dell’opera tra quelle strategiche era considerato passaggio essenziale per poter valutare una effettiva ripartenza dell’iter amministrativo e progettuale, sul quale si erano espressi positivamente anche i sindaci dei due Comuni interessati, Noli e Finale Ligure.

Tuttavia non tutti sono favorevoli all’opera, o per lo meno al progetto del tunnel, in quanto un gruppo civico nolese si è espresso in maniera contraria, ritenendola troppo costosa, impattante e non in grado di risolvere completamente la questione viaria: oltre alla richiesta al primo cittadino Ambrogio Repetto di una assemblea pubblica, nei giorni scorsi è stata inoltrata una lettera formale alla stessa Regione Liguria.