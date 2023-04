Provincia. Il savonese celebra il 25 Aprile con diverse iniziative organizzate nelle località della provincia, alla presenza di autorità civili e militari, oltre alla partecipazione degli alunni delle scuole coinvolte per la Festa di Liberazione, protagonisti di canti, balli e letture in occasione della ricorrenza.

Ieri sera a Savona la tradizionale fiaccolata, oggi al cimitero monumentale di Zinola il vescovo Calogero Marino ha presieduto la messa in occasione del settantottesimo anniversario della Liberazione. La celebrazione eucaristica fa parte delle iniziative promosse dal Comune e dal Comitato Cittadino per la Resistenza Antifascista, con la deposizione della corona d’alloro al Sacrario dei Caduti della Resistenza e la lettura del “Giuramento di Mauthausen” a cura dell’ANED.

Le celebrazioni del 25 Aprile ad Albenga sono iniziate alle 9 con la funzione religiosa nella Cattedrale S. Michele Arcangelo. Alle 9.45, deposizione di fiori al Monumento ai Caduti di piazza IV Novembre; alle 10 corteo verso piazza del Popolo e deposizione della corona d’alloro al Monumento dei Partigiani, con i saluti del sindaco Riccardo Tomatis, l’orazione ufficiale dell’Avv. Carlo Speranza e il corteo verso il Sacrario della Foce del Centa per l’omaggio ai Martiri.

A Ceriale tradizionale celebrazione pubblica per la Festa della Liberazione, alla presenza del sindaco Luigi Romano, del presidente della sezione cerialese dell’Anpi “Felice Cascione” Dino Morando: dopo il raduno delle autorità, rappresentanze, organizzazioni, associazioni e cittadini in piazza Nuova Italia, davanti al palazzo comunale, corteo da piazza Nuova Italia a piazza XXV Aprile con la deposizione corona al Monumento al Partigiano e l’orazione ufficiale tenuta dalla prof.ssa Sabina Poggio – dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Alassio e la partecipazione degli alunni delle scuole cerialesi. Tra le iniziative una mostra fotografica sulla Resistenza, a cura di Pino Fragalà, in programma dal 23 aprile al 1 maggio nei locali comunali di palazzo Fizzotti. L’esposizione vede la partecipazione dell’Anpi cerialese, dell’Istituto Storico della Resistenza – sezione Imperia -, con il patrocinio del Comune di Ceriale. Immagini, memorie e ricordi della lotta partigiana sul territorio, con i loro protagonisti, in un percorso iconografico che racconta e identifica i valori della Liberazione. Orari di apertura – giorni festivi: 10-12; 16-19, mentre nei giorni feriali: 16-19.

Le celebrazioni del 25 Aprile nel savonese

A Loano presso il monumento ai caduti sulla passeggiata a mare l’Asd Modern Dance Jazz e e la Scuola Civica Attimo Danza protagonisti dello spettacolo “Mia libertà”; a seguire si è svolto il raduno in piazza Italia e partenza del corteo con la deposizione di un mazzo di fiori al monumento alla Resistenza nei giardini “Sandro Pertini”, poi il trasferimento presso il monumento ai caduti con l’intervento del presidente della sezione Anpi “Renato Boragine” Roberto Sattanino, dei docenti e degli studenti dell’istituto Falcone: orazione ufficiale di Loredana Nattero dell’Anpi Provinciale e chiusura delle celebrazioni con il sindaco Luca Lettieri.

Per il 25 aprile il Comune di Alassio, il Comune di Laigueglia e l’Anpi hanno organizzato un programma che ha visto il via alle 9,30 in piazza della Libertà a Laigueglia con la deposizione delle corone al Monumeto ai Caduti; ad Alassio, sempre in Piazza della Libertà la Santa Messa e il saluto delle autorità con l’orazione del vice presidente dell’Aned di Savona e Imperia, Jacopo Marchisio. La deposizione delle corone in Comune, ai Monumenti ai Caduti, al monumento agli Alpini e alla lapide sul Pontile Bestoso è stata preceduta dall’esecuzione di alcuni brani da parte della Ollandini Casual Orchestra dell’Istituto Comprensivo Statale di Alassio.

La celebrazione a Vado Ligure, dopo la messa alle 9.30 nella parrocchia di San Giovanni Battista di Vado Ligure, ha visto alle 10.15 la partenza del corteo con la Banda Forzano di Savona, percorrendo le vie cittadine ed arrivo al Monumento ai Caduti di Arturo Martini, presso i giardini Colombo. Dopo i saluti della presidente della Sezione Anpi di Vado Ligure, Piera Murru, il sindaco del Comune di Vado Ligure Monica Giuliano ha tenuto la commemorazione ufficiale, con la conclusione affidata all’orazione dello storico professor Giuseppe Milazzo.

A Cairo Montenotte, a partire dalle ore 10:00, il monumento ai caduti e quello ai partigiani, in Piazza della Vittoria, hanno ospitato la solenne celebrazione della Liberazione, con la partecipazione della Banda Musicale “G. Puccini”. NelL’Anfiteatro del Palazzo di Città discorso commemorativo del sindaco Paolo Lambertini e del presidente dell’ANPI di Cairo Montenotte Leda Bertone, con i canti e le letture degli alunni dell’Istituto comprensivo e degli studenti dell’Istituto Patetta.

Il Comune di Borghetto Santo Spirito e la sezione Anpi “Sandro Pertini” di Borghetto Santo Spirito hanno organizzato una serie di celebrazioni che prenderanno il via alle 16.15 con il raduno dei partecipanti in piazza Fermi. Alle 16.30 inizieranno le commemorazioni con il saluto del sindaco Giancarlo Canepa e l’orazione del rappresentante Anpi Simone Turcotto, segretario generale di Filt-Cgil Savona; dopo la deposizione di una corona d’alloro, il corteo si sposterà fino alla chiesa di San Matteo. Seguirà, alle 17.30, una messa in suffragio dei caduti. Al termine il corteo si sposterà in piazza Libertà alla lapide dei caduti nel loggiato di Palazzo Pietracaprina, dove verranno deposti dei fiori.

Speciale celebrazione a Pietra Ligure con gli alunni della V della scuola elementare “Papa Giovanni” protagonisti di un balletto sulle note di “Bella Ciao”, in memoria della lotta partigiana e della Liberazione dal nazi-fascismo. La celebrazione pietrese, partita dal Comune, ha visto intonare il coro “25 aprile” delle alunne e degli alunni dell’Istituto Comprensivo, accompagnati dalla Filarmonica Guido Moretti. In piazza San Nicolò il raduno delle autorità, con il discorso del sindaco Luigi De Vincenzi e l’orazione delle associazioni cittadine.