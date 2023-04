Il savonese Alessio Durante vola a Macao: sarà primo chef nel ristorante stellato di Alain Ducasse

Quiliano. Un’altra esperienza all’estero, in un prestigioso ristornate stellato, ma questa volta a 8mila chilometri dalla sua Valleggia. Lo chef Alessio Durante è pronto a partire, ultime pratiche con i documenti e valigia quasi pronta per iniziare una nuova avventura a Macao (regione autonoma della Cina), nel ristorante due stelle Michelin “At Morpheus”.

“Paura? No, sono tranquillo. La responsabilità sarà tantissima, la prendo come una sfida contro me stesso, sono sicuro che ce la farò”. Alessio, infatti, diventerà primo chef del prestigioso locale, per lui una prima volta in questo ruolo in un ristorante 2 stelle Michelin. “Ha aperto 5 anni fa, Ducasse lo considera il suo gioiellino, la chicca del suo gruppo. Sono una ventina i cuochi in cucina e quattro i servizi serali a settimana. La cucina proposta è quella mediterranea”, racconta il savonese.

Come in ogni altro ristorante di Ducasse, uno degli chef più influenti al mondo (sono 36 i ristoranti che ha in giro per il globo), serviranno grandi capacità, conoscenza e rigore. Lo sa bene Alessio che ha già lavorato al “Luigi XV”, tre stelle Michelin di Montecarlo all’interno dell’Hotel de Paris, sempre di proprietà della leggenda della cucina francese. “Mi ha detto che lavorare a Macao sarà come nel principato, l’organizzazione è militare: non è concesso il minimo errore, Ducasse è molto esigente, chiede la perfezione. Quando ho lavorato a Montecarlo avevo 23 anni, oggi ne ho 34 e affronterò questa avventura con una testa diversa”.

Ma non solo Montecarlo, Alessio ha lavorato per il noto chef francese anche nel suo ristorante a Saint Tropez “Spoon”, nell’iconico hotel “Byblos” che nel 2013 ha riaperto con un volto nuovo diventando il Rivea. Una volta terminata la stagione, si è poi spostato, pur rimanendo sempre in Francia, a Courchevel, dove si trova il più grande comprensorio sciistico del mondo. Qui ha lavorato per un altro big della cucina d’oltralpe: Pier Gagnaire. Poi la proposta di Montecarlo ed infine il ritorno nel savonese per motivi personali.

La carriera di Alessio inizia infatti da “Claudio”, a Bergeggi, qui comincia a muovere i suoi primi passi in cucina, ancora mentre studia all’Alberghiero di Finale Ligure. E qui torna dopo le esperienze francesi. Per quasi 10 anni rimane nel savonese, poi pochi giorni fa, a fine marzo la chiamata dello staff di Ducasse: “All’inizio mi hanno detto che sarei dovuto andare a Parigi, il giorno dopo invece mi hanno comunicato che la meta sarebbe stata Macao. Non mi sarei mai aspettato oggi un’esperienza simile in un posto così lontano, ma sono pronto. Racconterò a tutti la mia esperienza sul mio profilo Instagram”.

A fine mese Alessio prenderà il volo per raggiungere la “Las Vegas della Cina”, località dove il lusso sfrenato e la cucina di alto livello non sono per nulla rarità. La strada che ha percorso da quando, da bambino, “giocava a fare il sugo con la mamma e con la nonna” (da dove è nata la sua passione) è stata quindi lunga e di successo. In bocca al lupo.