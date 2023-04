25 aprile, il presidente del consiglio regionale Medusei: “Eccidi anche dei partigiani”. La minoranza chiede le dimissioni

Liguria. “Certamente ci sono stati degli eccidi da parte anche di una parte dei partigiani, come bisogna ricordare tutte le vittime. Non ci sono vittime di serie A e serie B. Ci sono stati degli errori e siamo qua per ricordare affinché non si ripetano certi errori”.

Sono queste le parole rilasciate durante un’intervista alla troupe Rai da parte del presidente consiglio regionale della Liguria, il leghista Gianmarco Medusei, stamattina a margine della seduta solenne dell’assemblea legislativa per l’anniversario della Liberazione.

Parole che hanno scatenato una vera e propria bufera politica sul presidente, del quale l’opposizione chiedo adesso a gran voce le dimissioni: “Parole inaccettabili – tuonano all’unisono le opposizioni – parlare di eccidi da parte dei partigiani e dire che tutte le morti vanno onorate allo stesso modo è uno sfregio alla Resistenza. I morti vanno tutti rispettati e tutti meritano pietà, ma non si può comparare chi ha lottato per la libertà con chi invece quella stessa libertà voleva toglierla”.

Pd, M5s, Lista Sansa e Linea Condivisa vanno oltre e chiedono “le dimissioni di Medusei, che ha dimostrato di non essere all’altezza del suo ruolo istituzionale”. I partiti di minoranza, riprendendo le parole di Maurizio Viroli, oratore ufficiale della mattinata, aggiungono che “la commemorazione spetta solo a chi ha dato la vita perché fossimo liberi”.

Fanno eco anche i parlamentari liguri del Partito Democratico Andrea Orlando e Valentina Ghio, Segretaria regionale PD, Annamaria Furlan e Lorenzo Basso: “Le parole di Medusei sono gravissime e irricevibili, soprattutto per una città che come Genova è medaglia d’oro al valor militare. A pochi giorni del 25 aprile, in cui ricordiamo i partigiani e il loro sacrificio, certe affermazioni non sono giustificabili. Non si può mettere sullo stesso piano chi ha oppresso l’Italia e chi l’ha liberata. Il presidente Toti si dissoci e con parole chiare e inequivocabili prenda le distanze da quanto dichiarato dal presidente del consiglio regionale”.