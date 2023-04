Il famoso dj Bob Sinclar: “I social stanno distruggendo tutto, i ragazzi vivono in un mondo che non è reale”

Savona. È nato nel 1969, ma si fatica a considerarlo un boomer. Il suo lavoro, la sua carriera, le sue frequentazioni, le sue idee, lo sdoganano e gli consentono di esprimersi al di là e al di sopra delle generazioni.

Parliamo di Bob Sinclar, dj e produttore francese, che in un’intervista a Luca Dondoni della Stampa lancia un allarme per certi versi sorprendente: persino la musica house è morta, i social hanno distrutto le emozioni dei giovani, che vivono spesso in un mondo parallelo.

“Che tristezza – si lascia andare in sostanza Sinclar nell’intervista -. Anche noi dj e produttori stiamo rifacendo vecchi brani, non c’è niente di nuovo. Ho provato a capire i gusti dei giovani, vado su Tik Tok per cercare qualcosa e mi fanno male le orecchie. I ragazzi dai 18 ai 30 anni nei club sono sempre gli stessi, o almeno si muovono allo stesso modo, ma ciò che noto è la perdita di emozioni. I social network stanno distruggendo tutto. In discoteca la gente, invece di divertirsi ed emozionarsi, vuole piuttosto far vedere dov’è e che cosa sta facendo. I ragazzi fanno foto, video, vogliono mostrare una vita che in realtà non è la loro”.

Sinclar fa presente ancora che i dj sono in crisi: “Noi vecchi e popolari ricicliamo il passato. Lo sta facendo anche David Guetta. Il vostro Albertino con il Deejay Time Live va nei palazzetti con la musica che metteva negli Anni 90”.

Il finale è di speranza: “Si deve uscire di casa per rendere la gente più felice, specialmente in questo momento politico, sociale ed economico”. Da ricordare di Bob Sinclar una memorabile esibizione ai Marea di via Nizza nel luglio del 2017, che accese su Savona i riflettori di tutto il Nord Ovest.

Cambiamo binario per arrivare dalle nostre parti e sentire il parere di Fabietto dj, protagonista tra l’altro del Grande Capodanno in Darsena, dove la musica house e addirittura techno dopo qualche titubanza fu sperimentata con successo.

Dice Fabietto Cataneo: “Condivido in toto il pensiero di Bob Sinclar, ma ovviamente la sua cassa di risonanza ha ben altra importanza rispetto alla mia. Aggiungo che i social e la digitalizzazione hanno distrutto il mercato discografico. Negli Anni 90 producevi un disco, come capitava a me, e se le case editrici ci credevano poteva raggiungere un certo successo. Oggi escono migliaia di brani e si fatica a capire quanto valgano a meno che non li rilancino le radio o un palco tipo Sanremo, com’è successo con Cenere di Lazza”.

Conclude Fabietto: “In consolle faccio molte serate non per i giovanissimi, i problemi sono un po’ minori. Con i diciottenni è più difficile, per i motivi che ha detto Sinclar. Seguono come forsennati rap e trap perché così vuole la moda e ignorano gruppi che hanno fatto la storia della musica. Mi preoccupa molto anche l’aspetto sociale: qualcuno beve troppo, diventa aggressivo, si riconosce solo nel branco. Un aspetto cresciuto dopo il Covid. I genitori devono fare molta attenzione a dove vanno i loro figli, fidandosi solo dei gestori dei locali più seri”.

Fabietto Cataneo e Marco Dottore

Marco Dottore, contitolare dell’agenzia Eccoci eventi di Alassio e direttore artistico del Grande Capodanno in Darsena. Spiega: “Dobbiamo cercare equilibrio, noi dobbiamo sforzarci di capire i giovani senza dare loro troppe colpe e loro dovrebbero darsi una cultura musicale che non sia solo frutto della moda dei vari Tik Tok. Devono andare fuori alla ricerca di emozioni vere e non solo virtuali”.

Conclude Marco Dottore: “Per lavorare insieme forse bisogna rifarsi a un’esperienza come quella del Grande Capodanno di Savona, ovviamente attualizzata. In quello che avevamo battezzato ‘il popolo della Darsena’ c’erano tutti: pensionati in arrivo dalle periferie della città, spettatori venuti da tutta Italia per la star di turno, giovani in stretta ‘divisa’ da discoteca. Negli ultimi anni gli alberghi registravano prenotazioni persino da Montecarlo. Un evento che racchiudeva importanti aspetti sociali, promozione della città, la parte più sana del divertimento dalle 22 alle 3 di notte e senza mai un incidente. A lungo ci siamo chiesti chi fosse davvero il ‘popolo della Darsena’. Poi abbiamo smesso: era bello così e basta”.