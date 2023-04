Il depuratore consortile di Borghetto si “trasferisce” a Loano: la nuova struttura verrà realizzata sotto il Giardino del Principe

Borghetto Santo Spirito/Loano. I primi rumors, tra smentite e parziali conferme, circolavano da tempo ma nella mattinata odierna è arrivata l’ufficialità, anche in seguito alle notizie positive pervenute dal Ministero.

Con la sottoscrizione della convenzione tra i sindaci dei Comuni di Loano e Borghetto avvenuta negli uffici della Servizi Ambientale alla presenza del presidente della società partecipata, l’avvocato, Barbara Balbo, è stato finalmente raggiunto l’accordo che prevede il trasferimento sul territorio di Loano del depuratore consortile attualmente collocato al confine tra Borghetto e Toirano.

Il nuovo impianto, interamente finanziato con fondi Pnrr, verrà realizzato con le più moderne tecnologie e, oltre a prevedere il totale riutilizzo delle acque depurate, avrà un impatto energetico bassissimo perché sfrutterà l’energia geotermica.

La struttura sarà completamente sotterranea e verrà collocato al di sotto dell’area del Giardino del Principe, attualmente in fase di riqualificazione: ovviamente l’arena estiva potrà continuare ad ospitare, in superficie, le manifestazioni estive.

“Sono estremamente soddisfatto – dichiara il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa – siamo stati i pionieri della depurazione nel ponente savonese e dopo anni in cui il territorio borghettino si è fatto carico di gestire un carico ambientale così importante era giunto il momento che, correttamente, toccasse ad altri. Ringrazio il collega Luca Lettieri per la disponibilità dimostrata. Le aree attualmente occupate dal depuratore verranno riqualificate con la realizzazione di un grande parco per le attività outdoor, a breve presenteremo ufficialmente il progetto”.

“Come amministrazione – spiega il sindaco di Loano Luca Lettieri – ci è sembrato opportuno ‘dare il cambio’ agli amici di Borghetto e assumerci l’onere di ospitare questa struttura sul nostro territorio. I lavori per il nuovo impianto inizieranno il prima possibile. Le tecnologie impiegate e la rivoluzionaria posizione ‘sotterranea’ renderanno il depuratore consortile di Loano una struttura all’avanguardia, che, crediamo, contribuirà anche a creare due nuove forme di turismo: quello tecnologico (composto da tecnici e curiosi desiderosi di conoscere meglio il funzionamento dell’impianto) e quello delle ‘acque reflue’ (esperti di marketing turistico ci hanno confermato che un numero via via crescente di persone ama visitare discariche, depuratori e inceneritori per diletto). Crediamo che questi nuovi flussi possano portare grandi benefici all’economia del comprensorio. La vicinanza del Nimbalto un problema? Assolutamente no, anzi, la scelta del sito non è stata casuale: il corso d’acqua, infatti, rappresenta una ‘conduttura naturale’ che consentirà un facile scarico delle acque nere in mare nel malaugurato caso di un guasto”.