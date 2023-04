Il corteo di Santa Caterina, il Mercato Riviera delle Palme, “Viva Savona Viva” e tanto altro: ecco cosa fare questo weekend

Savonese. Dopo il weekend lungo di Pasqua ne arriva un altro, quello del 25 aprile. Tanti gli eventi organizzati in questo weekend che si prospetta pieno di turisti. Ci sarà una manifestazione a Savona che intratterrà con musica e invoglierà i curiosi a visitare le bellezze artistiche del centro storico, ma anche il corteo storico a Varazze per celebrare la patrona Santa Caterina, ma ancora il Mercato Riviera delle Palme ad Albissola Marina e tanto altro. Ecco di seguito cosa fare questo fine settimana nel savonese.

MUSICA E ARTE NEL CENTRO STORICO CON ‘VIVA SAVONA VIVA’

Partiamo con la Città della Torretta. Sabato 22 aprile appuntamento con ‘Viva Savona Viva’, manifestazione organizzata dai commercianti di via Pia, dal Comune e dall’associazione E20. Nel pomeriggio una serie di eventi musicali animeranno alcuni tra i luoghi di maggiore importanza storico e architettonica, lungo un itinerario che da Largo Varaldo percorre via Pia fino a giungere a Palazzo della Rovere. Attraverso una serie di postazioni dedicate alla musica dal vivo, si avrà la possibilità di assistere a concerti e allo stesso tempo di conoscere la storia, i monumenti, grazie alla performance teatrale dall’attore Lello Ceravolo che li racconterà prima di ogni esibizione. Ci sarà anche un corteo storico dedicato alla celebrazione di “Savona Libero Comune. E poi ancora degustazioni, uno spettacolo all’antico Teatro Sacco, tanta cultura e intrattenimento. Qui il programma completo della giornata.

A VARAZZE IL CORTEO STORICO PER CELEBRARE SANTA CATERINA

A Varazze domenica grande festa per celebrare Santa Caterina, patrona della città, d’Italia e d’Europa. Da oltre 600 anni Varazze ripercorre in processione le strade attraverso le quali la Santa passò lasciando Varazze per Genova. Domenica ci sarà il corteo storico con circa 500 persone tra attori e comparse, divisi in gruppi che attraverso figurazioni plastiche, rievocano sette episodi della vita della Santa e dal 1998, settimo centenario della morte di Jacopo da Varagine, un episodio del Beato. La sfilata del corteo ha inizio alle ore 15,30 in piazza Sant’Ambrogio e termina con la ripetizione dell’intera rappresentazione scenica in Piazza Santa Caterina. I dettagli qui.

DOMENICA AD ALBISSOLA IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME

Domenica 23 aprile ad Albissola Marina ci sarà il Mercato Riviera delle Palme. Piazza Vittorio Veneto sarà popolata dai tanti banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno una giornata di shopping all’aria aperta con abbigliamento e accessori per tutti. Dalle 8 alle 19,30 gli stand proporranno un vasto assortimento con le novità delle collezioni e prodotti di qualità. Oltre abbigliamento e accessori, anche proposte gastronomiche.

AD ANDORA LA “CAMMINATA DI PRIMAVERA” PER SCOPRIRE IL ‘NUOVO’ BORGO CASTELLO

Sabato un’opportunità speciale per visitare Borgo Castello ad Andora e scoprire la sua storia e come, nel 2026, cambierà il suo volto. Grazie alla “Camminata di primavera” sarà possibile visitare la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, il Paraxo e scoprire parte dei ruderi scoperti dopo decenni. Questi luoghi saranno rigenerati insieme a tutto il borgo grazie al Progetto Pilota di Rigenerazione Urbana “Ricorda il passato per costruire il futuro” con cui il Comune di Andora ha ottenuto un contributo di 20 milioni di euro dal Ministero della Cultura. La partecipazione è ad offerta libera. Tutto il percorso offrirà una vista sulla parte del “giardino archeologico” tra gli ulivi, riemerso da poche settimane nell’ambito dei lavori. I dettagli qui.

A LOANO DECINE DI BOTTEGHE ARTIGIANALI PROVENIENTI DA TUTTO IL NORD ITALIA

Sabato 22 e domenica 23 aprile sulla passeggiata a mare di Loano si terrà la 15esima edizione di “TuttiArtigiani“, rassegna dell’artigianato organizzata dall’associazione Vecchia Loano e da Artigianalmente e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Dalle 10 alle 22 decine di botteghe artigianali provenienti dalla Liguria e da tutto il nord Italia proporranno le loro lavorazioni in ferro, legno, vetro, cera, tessuto e non solo.

AL TEATRO AMBRA LO SPETTACOLO “VICINI… DI CUORE”

Appuntamento con il teatro ad Albenga sabato 22 aprile. All’Ambra ci sarà lo spettacolo “Vicini… di cuore”. Mario Mesiano torna sul palco albenganese dopo sei anni con Carla Lombardi, nel cast anche Max Pisu. A volte cerchiamo lontano qualcosa che abbiamo a portata di mano, a volte cerchiamo lontano un amore vicino. Evaristo e Gaia sono due vicini di casa che, nonostante vivano porta a porta, non si sono mai considerati. Un uomo piuttosto vintage, una donna stravagante e un motivatore un po’ anomalo sono gli ingredienti di questa divertente commedia.

A FINALE IL GIORNALISTA E SCRITTORE FRANCO FRACASSI CON CARLO FRECCERO

Questo fine settimana Finale Ligure incontra Franco Fracassi, giornalista, scrittore e inviato di guerra. Sarà sabato 22 aprile all’Auditorium di Finalborgo alle ore 21. A moderare l’incontro Carlo Freccero, ex direttore della Rai. I residenti avranno l’occasione di partecipare alla raccolta firme per il referendum “Ripudia la guerra” contro l’invio di armi all’Ucraina. Qui i dettagli.

AD ALBENGA IL KOMBAT TOUR

Per gli amanti di kickboxing, domenica Albenga ospiterà la nuova tappa del “Kombat Tour”, una delle competizioni più spettacolari di kickboxing che prevede la partecipazione di numerosissimi club. Si potrà assistere a numerosi incontri di kickboxing, un’importante occasione di aggregazione e promozione di uno sport che negli ultimi anni ha registrato un notevole aumento di interesse e partecipazione. Qui più informazioni sull’evento.

AL PARCO ASINOLLA DIVERTIMENTO NELLA NATURA PER TUTTI FINO AL 25 APRILE

Il parco Asinolla di Pietra Ligure, infine, propone un fine settimana lungo: da sabato 22 a martedì 25 aprile spazio a giochi, laboratori e, naturalmente, ai format e alle attività con gli amici animali (cavalli e asini). Non mancheranno poi occasioni per gustare buon cibo e rilassarsi nelle postazioni presenti nella struttura da cui si può godere di un’ottima vista. Il programma completo delle giornate qui.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.