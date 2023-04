Il consigliere regionale Pastorino (Linea Condivisa): “Riaprire le visite agli anziani nelle rsa, pazienti isolati”

Liguria. “Dopo numerosi sopralluoghi nelle strutture ospedaliere liguri sono sempre più convinto della necessità di ritornare ad una situazione pre-Covid e riaprire alle visite dei parenti. In più di un’occasione mi è capitato di incontrare pazienti anziani visibilmente sofferenti per il loro stato di solitudine, nonostante il grande lavoro di supporto da parte di operatori, oss, medici e tecnici”. Lo dice Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa e vicepresidente della Commissione II Sanità.

“I pazienti anziani – prosegue – che arrivano in una struttura ospedaliera subiscono uno stravolgimento della loro routine. Ad aggravare la situazione c’è la perdita di contatto prolungato coi propri cari che, in molti casi, determina uno stress psicologico grave. Nel peggiore dei casi il paziente rischia di perdere ogni riferimento spazio-temporale. Resta sicuramente importante la prevenzione e l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuali (mascherine e gel ad esempio) per poter accedere alle strutture sanitarie ma, ad oggi, riteniamo opportuno riaprire le porte degli ospedali per garantire la salute mentale dei pazienti più fragili e per dare loro un supporto psicologico, seguendo l’esempio di altre regioni”.

Conclude: “A livello nazionale tutti i luoghi e le strutture sottoposte in questi anni di pandemia a limitazioni di accesso (scuole, università, treni, autobus, teatri ecc.) hanno visto un graduale ma ormai definitivo ritorno alla ‘normalità’ Sull’argomento, nelle scorse settimane, ho inviato una lettera all’Assessore Gratarola, ai Direttori Generali delle Asl, degli ospedali mentre domani nell’aula del Consiglio Regionale chiederò direttamente al Presidente Toti di poter ritornare alle visite parentali con orari e modalità come da procedure ante Covid, pur sempre assicurando e richiedendo l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali”.