Il consigliere Bozzano chiede alla Regione “la sterilizzazione gratuita degli animali randagi”

Liguria. “Per direttive nazionali, le Regioni sono tenute ad adottare un programma di prevenzione del randagismo. Ad oggi la sterilizzazione è considerata lo strumento più efficace per evitare il dilagare di tale fenomeno, sul nostro territorio riferito in particolare ai gatti. Attualmente in Liguria tale onerosa prestazione non prevede però costi differenziati tra animali regolarmente adottati e animali randagi liberi o custoditi presso le apposite strutture di detenzione pubbliche o private. Credo invece che la differenza debba essere tenuta in considerazione dal relativo tariffario, così come ho già chiesto per le prestazioni Asl necessarie alla detenzione e all’adozione dell’animale (registrazione, passaggio di proprietà, iscrizione e segnalazione di animali provenienti da altra regione, ecc), ottenendo l’impegno della Regione nel procedere con una revisione delle tariffe”. L oha detto il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Ho quindi presentato – porsegue – per la discussione in Consiglio regionale un Ordine del Giorno con il quale chiedo al presidente Toti e alla Giunta di prevedere la gratuità della sterilizzazione per gli animali randagi o provenienti da strutture senza scopo di lucro finalizzate all’adozione.

“Questa iniziativa darà importanti risultati in ambito di lotta al randagismo di animali da compagnia, un fenomeno che oltre a creare criticità nelle nostre comunità è spesso motivo di sofferenza per l’animale. La sterilizzazione gratuita delle bestiole abbandonate sarebbe inoltre un forte incentivo nell’adozione da parte dei cittadini di animali custoditi presso canili e gattili”, ha concluso