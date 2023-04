Il 23 aprile torna “La Rapidissima”, la 10 km tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi

Pietra Ligure/Borgio Verezzi. Torna domenica 23 aprile La Rapidissima 10K Memorial Giancarlo Negro, la sfida che congiunge Pietra Ligure a Borgio Verezzi.

La gara ligure rappresenta un riferimento per la distanza che nelle ultimissime stagioni ha avuto un autentico boom, grazie anche all’ufficialità datale dalla Federazione mondiale. Tantissime sono le prove nel calendario italiano e La Rapidissima ne fa parte sin dalla sua prima edizione (questa è la terza), a testimonianza del largo credito che l’organizzazione riscuote.

Il percorso della gara resta identico al passato, un tracciato di poco più di 3 km da ripetere 3 volte con partenza da viale della Repubblica a Pietra Ligure per dirigersi verso Borgio Verezzi, in via IV Novembre, dove sarà posto il giro di boa. La gara è dedicata alla memoria di Giancarlo Negro, giudice Fidal prematuramente scomparso.

Lo start verrà dato alle ore 9:30, con il centro polivalente di via Nino Bixio 13 che ospiterà tutti i servizi di prepartenza, mentre presso il Palazzetto dello Sport in viale della Repubblica si potrà provvedere alle docce calde.

Il costo di partecipazione ammonta a 15 euro con termine il 20 aprile, successivamente si potrà provvedere direttamente al tavolo di segreteria sabato 22 aprile dalle 15 alle 19 al prezzo di 18 euro. Ricordiamo che insieme alla gara agonistica è prevista la non competitiva, sempre sulla distanza di 10 km, che scatterà immediatamente dopo la sfida cronometrata.

La Rapidissima 10k è un evento organizzato dall’Asd RunRivieraRun in collaborazione con i Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi.