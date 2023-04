Il 17 aprile cena di beneficenza: il ricavato donato al Comune di Pontinvrea per l’acquisto di un palco per gli eventi

Pontinvrea. La Familiare Aps, in collaborazione, con la Pro Loco di Pontinvrea, lunedì 17 Aprile, farà una cena, il cui ricavato verrà dato in beneficenza, per l’acquisto di un palco al Comune di Pontinvrea, per dare luogo alle manifestazioni estive.

La serata sarà musicale, e di intrattenimento assieme al Karaoke di Giufra.

“Ennesima e importante iniziativa – commentano dal Comune – Il sindaco Matteo Camiciottoli sarà lui stesso impegnato ai fornelli: “Dopo l’alluvione del 2021 – dice il sindaco -, oltre ai danni alle infrastrutture e alla viabilità , ci sono stati i danni alle attrezzature per svolgere le manifestazioni estive. Visto che è quasi impossibile reperire fondi per rimpiazzare questi importantissimi strumenti per la realizzazione delle manifestazioni estive. che sono la reale economia del nostro piccolo centro, abbiamo deciso di cominciare a fare da soli come sempre. Per questo abbiamo organizzato una serie di cene. E abbiamo cominciato alla Famigliare di Savona che ci ospita con il giusto entusiasmo per questo voglio ringraziare a nome di tutta la comunità Pontesina i gestori Alex, Matteo, Elisa, Laura”.

Camiciottoli conclude: “Il menù della serata sarata prevede Paella alla Valenciana, Sangria e Tiramisù al costo di 20 euro a persona. La Familiare Aps, nel suo piccolo, cerca di aiutare, un Comune che è sempre pieno di fantastiche iniziative, culturali, sociali e di intrattenimento. Vi aspettiamo numerosi e ricordiamo la prenotazione al numero 353 4394312”.