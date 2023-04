Albenga. Trentadue partecipanti e 150 kg di immondizia raccolta, tra rifiuti abbandonati (anche ingombranti), polistirolo e mozziconi di sigarette: questo il bilancio dell’iniziativa organizzata ieri pomeriggio in occasione della Giornata della Terra dalla Onlus Plastic Free, un’associazione di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e impegnati sul campo con iniziative di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni.

“E’ stato un weekend interamente dedicato al nostro pianeta, con ben 334 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente in contemporanea in tutta Italia, che ha visto protagonista anche Albenga” spiega la referente locale, Roberta Torrente. I volontari si sono dati appuntamento alla foce del fiume Centa e sono entrati in azione presso le spiagge libere del lungomare, sulla sponda sinistra, per rimuovere plastica e spazzatura, ma soprattutto per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

“Lo scopo – racconta Torrente – era raccogliere i rifiuti abbandonati nell’ambiente, per sensibilizzare il maggior numero di persone sul tema”. Alla fine come detto sono stati raccolti circa 150 kg di immondizia, sia vicino al fiume che sulle spiagge libere: “Spiccano su tutti un carrello della spesa, un passeggino rotto, una batteria. Tante le carte di caramelle o acquisti da bar, consumati e poi gettati sulla sabbia. Tanti i vasi di plastica e pezzettini di teloni da serra, portati dal fiume o dal mare. Moltissimi i mozziconi di sigaretta raccolti sulla sabbia, a ridosso della ringhiera del lungomare. Come viene in mente, nel 2023, di ammirare il mare e l’isola Gallinara e poi gettare il mozzicone sulla spiaggia su cui tutti andiamo?“.

“Ringrazio la sensibilità dei volontari di oggi e di quelli che si uniranno alle raccolte future – prosegue Torrente – Un grazie doveroso va alla SAT per i sacchi e la raccolta dei rifiuti post raccolta e al Comune Di Albenga per aver concesso il patrocinio. C’è bisogno dell’impegno di ognuno di noi. Dal singolo cittadino, alle grandi distribuzioni, aziende ed industrie. Nel nostro piccolo possiamo ridurre gli acquisti di merci con imballaggi usa e getta, comprare sfuso o solido, fare correttamente la differenziata e cercare di sensibilizzare quante più persone sul problema della plastica dispersa nell’ambiente. Il pianeta è uno solo e dobbiamo prendercene cura”.

Anche l’amministrazione comunale e l’assessore all’ambiente Gianni Pollio “ringraziano tutti i partecipanti e colgono l’occasione per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali e sull’importanza di non abbandonare i rifiuti”.