I giovani dell’Atletica Arcobaleno e Run Finale Ligure in gara a Montecarlo

Montecarlo. Giornata dedicata all’atletica presso lo Stade Louis II di Montecarlo, con possibilità per molti giovani dell’Atletica Arcobaleno Savona e dell’Atletica Run Finale Ligure di mettersi in buona evidenza.

Tra i risultati più significativi segnaliamo l’affermazione (con una grande prova in solitaria), per la junior Alessia Laura sui 1.000 metri, chiusi in 2.18.73. Alle sue spalle si è migliorata l’allieva Asia Zucchino portando il personale a 2.28.45 e chiudendo in 4a posizione.

Sempre sugli 800 buon 3° posto per Nicolo’ Reghin in 1.55.87, con Enrico Lanfranconi (1.58.22) e l’allievo Gabriele Di Voita (2.05.80) al nuovo primato personale. Grande prova sui 400 ostacoli di Damiano Di Crescenzo, buon secondo con il suo miglior crono di sempre di 56.23.

Nello sprint molto bene l’esordiente Filippo Sappa (11.73 sui 100 e 23.74 sui 200), ma anche i giovani Gabriele Quattropani (11.84) e Tommaso Scola (11.83). Sempre sui 100 Elisa Moro ha chiuso con un interessante 12.94, 5a posizione per lei.

I dirigenti di Centro Atletica Celle Ligure ed Atletica Arcobaleno Savona hanno sfruttato l’occasione per un incontro con Stephane Diagana, leggenda dell’atletica francese ed oggi Presidente del Nice Cote D’Azur Athletisme. Base per importanti collaborazioni “frontaliere” che si svilupperanno già in occasione del “34° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa”.