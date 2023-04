I fondi scarseggiano, tempere e amore no: così gli alunni hanno abbellito la scuola Mameli di Savona

Savona. Succede che alcuni locali della scuola risultino vetusti e rovinati dal tempo, mentre le finanze del Comune di Savona (in questo caso, ma non solo) scarseggiano.

Ma questo non ha scoraggiato gli alunni della Mameli di Savona che si sono rimboccati le maniche e hanno messo in moto la fantasia per ottenere comunque l’obiettivo prefissato.

Con tempere e tanto amore, assistiti dalla maestra Daniele Viola, si sono improvvisati writers e hanno abbellito i muri dell’istituto, prima scrostati, con diversi murales.