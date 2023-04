I consiglieri regionali incontrano Agenzia delle Dogane: sul tavolo la vertenza sindacale

Liguria. Continua il confronto tra i vertici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova, le sigle sindacali e le rsu che, in rappresentanza dei lavoratori, avevano dichiarato lo stato di agitazione di tutto il personale. L’apertura di un tavolo di confronto tra l’amministrazione Adm, le sigle e le rsu ha visto coinvolto di recente il consiglio regionale della Liguria.

Nell’ottica degli interventi di ampliamento previsti, volti a rendere il porto di Genova una realtà di prim’ordine non solo in Italia ma in Europa e nel mondo, i capigruppo del consiglio regionale, ospitati dal direttore interregionale di Adm Andrea M. Zucchini, hanno incontrato i funzionari dell’ufficio delle Dogane di Genova 1 (uno dei 2 uffici dell’Agenzia del capoluogo) per conoscere il contesto in cui operano.

A conclusione dell’incontro le parti hanno concordato sulla necessità di considerare i porti di Genova un contesto operativo “speciale” e che in funzione della sua specialità e unicità in Italia, va garantita e tutelata la posizione dei funzionari di Adm che operano in questo contesto, mettendo in campo tutte le iniziative utili a migliorare le condizioni dei lavoratori.