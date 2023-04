I buugeng e le contact sfere del giocoliere Stefan Oz a “Dalla strada al palco” su Rai 2

Ceriale. Nuova esperienza televisiva per il cerialese Stefano Zecchino, in arte “Stefan Oz”.

Stefano è un “artista di strada” e nei giorni scorsi si è esibito nella trasmissione “Dalla strada al palco”, in onda su Rai2.

Lo show condotto da Nek offre a cantanti, musicisti e artisti di strada l’occasione di potersi raccontare ed esibire su un prestigioso palco televisivo, di fronte a un pubblico e in una “piazza” molto più ampi di quelli a cui sono generalmente abituati.

Stefan Oz è specializzato nella giocoleria e nella manipolazione delle sfere (in gergo “contact juggling”) e nella puntata andata in onda martedì scorso, indossando un “misterioso” casco dalla visiera a specchio che ha moltiplicato l’effetto visivo, si è esibito con i suoi “buugeng”, bastoni ricurvi e corredati di luci di diverse colorazioni che adeguatamente manovrati creano affascinanti coreografie luminose.

A valutare la sua esibizione due “passanti importanti”, cioè l’attore e comico Francesco Paolantoni e l’attrice e circense Nathalie Guetta; quest’ultima, cimentandosi nella stessa disciplina di Stefano, ha fatto simpaticamente “volare” uno dei “buugeng” a terra.

Quella di questa settimana non è stata la prima apparizione televisiva di Stefan Oz: nel 2017 aveva dato dimostrazione del proprio talento a “Italia’s Got Talent”, lo show dei “talenti” italici in onda su Sky e su Tv8, mentre nel 2019 era stato ospite de “I soliti ignoti” su Rai1.