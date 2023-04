Guasto allo scuolabus dello scorso marzo: interrogazione di ‘Varazze Domani’ sulla situazione del servizio

Varazze. “Il problema scuolabus e l’impianto di riscaldamento della scuola ‘G.Massone’ sono solo due dei vari punti all’ordine del giorno riguardanti la scuola in generale, che abbiamo richiesto di affrontare in consiglio comunale come gruppo di opposizione”. Lo annunciano i consiglieri di minoranza di Varazze Domani, Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti.

Il consiglio si svolgerà giovedì 13 aprile alle ore 19,30 in sala consiliare.

“Abbiamo ormai da qualche mese constatato che con questo sistema (richiedere i documenti prima, analizzarli e portarli in discussione) riusciamo a far fare ogni tanto qualcosa di buono a questa amministrazione (vedi la segnaletica parcheggi, ad esempio). L’ideale sarebbe – sottolinea l’opposizione – che l’amministrazione lo facesse di propria iniziativa essendo essa alla guida della città, ma va bene anche così… se serve a qualcosa di certo noi non ci tiriamo indietro”.

“Vedremo – concludono i consiglieri di Varazze Domani – se anche questa volta avremo ottenuto qualche buona notizia in risposta alle nostre interrogazioni”.