Guasto all’acquedotto, disagi diffusi ad Alassio e Laigueglia

Alassio/Laigueglia. Guasto all’acquedotto, disagi diffusi ad Alassio e a Laigueglia. Questa mattina, infatti, in località Meriggio si è riscontrata una grossa rottura della condotta DN300 che dalla stazione di pompaggio di Albenga adduce acqua potabile ai due comuni rivieraschi.

Per consentire i lavori di riparazione, si è reso quindi necessario, in emergenza, interrompere temporaneamente il pompaggio in partenza da Albenga. Per questo – spiegano dal Comune di Alassio – “si sono verificati disagi diffusi a macchia di leopardo nell’approvvigionamento idrico in entrambe le città”.

Tempestivo l’intervento degli addetti di Sca che alle 16 avevano già riparato il danno e riaperto le valvole. L’acqua quindi è ritornata a riempire le condotte, ma in queste ore, in attesa che si riempiano di nuovo le vasche, potrà registrarsi ancora qualche disagio.