Grandi cantieri, asfalti, abbattimento di barriere architettoniche e rifacimento dei marciapiedi: fervono i lavori ad Alassio

Alassio. L’imminente scadenza elettorale non ferma i lavori nei cantieri aperti ad Alassio né quelli che prenderanno il via subito dopo Pasqua.

Si stanno completando i lavori per il rifacimento degli ultimi vicoli rimasti, quelli che dalle vie del centro storico sboccano direttamente sulla spiaggia. Così pure per Passeggiata Ciccione la consegna dei lavori è attesa per la fine di aprile come per la prima tranche di lavori su Piazza Airaldi Durante.

Si stanno completando anche i rifacimenti degli asfalti in via Parco San Rocco, a Costa Lupara, dal sottopassaggio di Via Diaz, a Madonna delle Grazie in Via Rossini.

E’ stata bonificata l’area di Sant’Anna e in questi giorni si sono conclusi con la posa degli arredi e della pubblica illuminazione i lavori del borgo di Madonna della Grazie.

In attesa che venga confermata la visita del Ministro per l’Istruzione On. Valdivara, alla metà di aprile, procedono alacremente i lavori di completamento del plesso scolastico di Via Gastaldi. Le nuove Ollandini per la fine di aprile si presenteranno con facciate, infissi, terrazzata, ingresso con le gradonate e alcune aule già completate. L’estate vedrà il completamento di tutta la struttura che potrà ospitare gli alunni e le alunne per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Ai primi di giugno aprirà al pubblico il piano interrato, il piano terra e il primo piano fuori terra del parcheggio multipiano di Via Pera. Il terzo ed ultimo lotto dei lavori, già finanziato sarà appaltato a settembre.

Con la chiusura dei primi cantieri, prenderanno il via anche gli interventi sui marciapiedi su ambo i lati di Piazza Paccini e quelli di Via Milano nel tratto che dalla Via Aurelia arriva in Piazza San Francesco, con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il 15 aprile prederà il via l’intervento sul campetto di Moglio e sull’area feste, e nella primavera sono previsti anche: il rifacimento della pavimentazione della parte rialzata di Piazzetta Charlie Chaplin; il completamento del rifacimento del muro di Via Borri; l’allargamenti della strada di Solva.

Già appaltata, ma i lavori, a seguito di un confronto con le attività produttive che insistono sul tratto interessato dai lavori, saranno avviati in autunno, la prima tranche di Passeggiata Cadorna.

Infine andranno in appalto ad ottobre i lavori di VIlla Fiske e dell’Asilo Primavera di Via Pera.