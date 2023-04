Grande attesa per gli Albissola Swim Games: quest’anno oltre al nuoto, anche la corsa

Albissola Marina. Grande attesa per l’ottava edizione degli Albissola Swim Games, il consueto appuntamento sportivo con il nuoto che si terrà domenica 16 aprile nelle spiagge di Albissola Marina.

Grande novità di quest’anno la gara di corsa che si aggiungerà a quella di nuoto (che per motivi di temperature dell’acqua si limiterà a 500 mt in mare con uscita all’australiana): in particolare i partecipanti dovranno percorrere una distanza di 5 km in un percorso misto su passeggiata e su sabbia, in un anello da percorrere 3 volte

Dopo la grande partecipazione degli scorsi anni (che negli anni precedenti ha visto oltre 300 partecipanti), anche quest’anno Albissola accoglierà atleti provenienti da tutta Italia e non solo. Nelle scorse edizioni infatti avevano partecipato sportivi stranieri e provenienti da altre regioni del nord Italia: oltre da tutta la Liguria, da Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. Le iscrizioni sono ancora aperte.

La gara è stata organizzata dall’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare, con il sostegno del Comune di Albissola, di Generali, della Fondazione De Mari, della Regione Liguria e di altre realtà del territorio.

IL PROGRAMMA

Ritiro pacchi gara e Punzonatura ore 8.00-9.30 Bagni Nettuno Albissola Marina

Breifing (riunione tecnica) ore 10.40

Appello nominale pre partenza ore 10.55

Partenza ore 11.00 tempo massimo 90 minuti

Partenza da terra in allineamento due bandiere , percorso costituito da una boa a mezzogiorno , ritorno a terra con uscita all’australiana , rientro in acqua direzione boa 2 e ritorno a terra in corrispondenza dell’arco di arrivo , direzione zona cambio collocata nella spiaggia libera antistante la piazza del Comune di Albissola Marina , poi una volta indossato il pettorale e le calzature si procede sulla passeggiata di corsa in un percorso ad anello che verso genova fino alla SLA le vele ( giro intorno alla palma centrale) e ritorno lungo la passeggiata all’interno della zona delimitata da fettucciato con bandierine, fino alla spiaggia libera della Margonara , si percorre un tratto sulla spiaggia di circa 300 mt e si passa sotto l’arco di partenza , questo percorso verrà ripetuto 3 volte prima di arrivare definitivamente al traguardo.

Si veda allegato del percorso.

Pasta party dalle ore 12.30 presso i Bagni Nettuno

Premiazioni ore 14.30 in piazza presso palco zona cambio

Le premiazioni verranno effettuate il giorno 16 Aprile alle ore 14,30 con prodotti di ceramica e materiale tecnico, prodotti in natura nella spiaggia libera di fronte al Comune sul palco.

Le competizioni saranno precedute da canoe che agevoleranno la individuazione del tracciato di gara, fungendo da apripista e guida agli atleti. La collaborazione con gli Angeli del Sup consentirà di gestire l’assistenza e supporto al salvataggio agli atleti con l’intervento minimo di 14 sup condotti da personale dotato di rescue licence.