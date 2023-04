Gran Fondo El Diablo, il 16 aprile sospensione della circolazione: ecco gli orari e le strade interessate

Liguria. E’ stata disposta la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, lungo le strade interessate dal “5° Gran Fondo El Diablo”, in programma domenica 16 aprile.

La partenza è fissata alle 9.30 a Ceriale e l’arrivo intorno alle 12. Interesserà l’Aurelia, le strade statali 453, 582, di proprietà dell’A.N.A.S., le strade provincial 3, 6, 14, ricadenti nei Comuni di Ceriale, Albenga, Villanova d’Albenga, Ortovero, Onzo, Nasino, Castelbianco, Zuccarello, Cisano Sul Neva, alcune strade comunali dei Comuni di Ceriale e Villanova D’Albenga.

Durante il periodo di sospensione della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara. Tutti veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara sono obbligati a fermarsi e a non impegnarla, rispettando le segnalazioni del personale preposto. E’ vietato attraversare la strada anche a veicoli o pedoni.

GLI ORARI

Gli orari sono stati stabiliti tenendo conto di una media oraria compresa tra 37 km/h e 39 km/h. Nel dettaglio, per quanto riguarda la provincia di Savona, i passaggi sono ai seguenti orari. La partenza alle 9.30 da Ceriale in via Armando Diaz. Poi il percorso prosegue sull’Aurelia e arriva ad Albenga (9.38 circa), poi continua sulla strada provinciale 6 passando da San Fedele e Villanova d’Albenga (9.48-9.49). Da qui, lungo la strada provinciale 453 attraversa Ortovero e Onzo (9.56-9.57) e Pogli (10.00-10.01). Poi la corsa entra in provincia di Imperia a Ranzo, Borghetto d’Arroscia, Vessalico, Pieve di Teco, Pornassio, Colle di Nava, Nava, Ponte di Nava, Caprauna, Alto. Poi rientra in territorio savonese da Nasino e Castelbianco sulla strada provinciale 14 (11.41-11.48), Martinello e Zuccarello (11.44-11.52), Cisano sul Neva (11.44-11.52)sulla strada provinciale 582 e 3, poi Campochiesa (11.50-11.58) e Ceriale, passando da via Roma e via Armando Diaz (11.57-12.05).

QUI tutti i passaggi