Golfo Dianese, dopo la retrocessione cambia la guida tecnica. Ghigliazza: “Non siamo riusciti nell’impresa”

Diano Marina. Domenica è calato il sipario sull’edizione 2022/2023 del campionato di Promozione. Nel girone A, oltre alla prosecuzione dei festeggiamenti in casa Pietra Ligure, a prendersi la scena è stata la salvezza ottenuta dal Bragno, ma anche la retrocessione diretta (senza passare dai playout, per cui si disputerà la sfida tra Ospedaletti e Campese) di Golfo Dianese e Baia Alassio.

Il sodalizio imperiese non ha perso tempo in vista della prossima stagione, motivo per cui, in giornata, mister Fabio Ghigliazza ha comunicato la separazione con i giallorossoblù. Di seguito la nota diffusa dal tecnico sui propri profili social: “Ogni stagione fa crescere e imparare, anche quando è negativa dal punto di vista dei risultati. In tre mesi sapevamo che avremmo avuto bisogno di compiere una vera e propria impresa e purtroppo non ci siamo riusciti.

Ringrazio Salvatore Curri che mi ha dato un impeccabile e prezioso sostegno sino all’ultimo, Matteo Tamborino eccezionale presenza al mio fianco in ogni momento e tutti i ragazzi che insieme a me hanno lottato e sudato sul campo.

Auguro ogni fortuna alla Golfo Dianese, le nostre strade oggi si dividono in cerca ognuno di nuovi stimoli e ambizioni, seppur per poco è stato un onore esserne il mister”.

La girandola delle panchine del calcio dilettantistico acquisisce dunque una nuova concorrente: la Golfo Dianese.