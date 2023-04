Gli studenti del Falcone protagonisti a “Verezzi in fiore”: appuntamento dal 23 aprile

Borgio Verezzi. Dal pomeriggio di domani 20 aprile le quattro borgate di Verezzi saranno invase dagli studenti dei corsi di Grafica e Comunicazione e Sistema Moda dell’Istituto Falcone, impegnati nell’allestimento di isole fiorite nell’antico borgo. Successivamente 16 tavole a tema floreale elaborate dai ragazzi verranno esposte in diversi punti del paese in vista della manifestazione “Verezzi in fiore”.

La manifestazione prenderà avvio domenica 23 aprile e si svolgerà con diverse iniziative nel corso delle settimane seguenti. L’ultima giornata, domenica 14 maggio, sarà dedicata al mercatino degli hobbisti a cui parteciperanno anche gli studenti del corso Sistema Moda con la vendita delle loro creazioni, finalizzata all’acquisto di materiale scolastico.

Lo stesso giorno, alle ore 17, una giuria composta da ragazzi e premierà i tre migliori allestimenti ideati nelle case dei Verezzini e tre fotografi locali premieranno i migliori elaborati degli studenti del corso Grafica. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA

Domenica 23 aprile

ore 11.00 – Inaugurazione con aperitivo presso la sede in Via del Salto n° 1 offerto dalla Panetteria e Pasticceria Grasso di Borgio Verezzi

ore 16.00 – Dimostrazione del gioco del Trucco in Piazza Sant’Agostino Torte salate e dolci, Vino e Bevande.

Domenica 30 aprile

ore 10.30 – Camminata alla scoperta delle erbe officinali con Erboristeria Fiordaliso di Pietra Ligure (SV) ed una guida abilitata. Partenza da piazza Sant’Agostino ed iscrizioni aperte dalle ore 09.30

Ore 16.00 – Show cooking: “Oggi pestiamo noi”: come si fa il pesto

Domenica 7 maggio

Ore 15.30 “Romina cui matetti” Piazza Sant’Agostino. Laboratori, giochi e Merenda con i bambini

Domenica 14 maggio

Piazza Sant’Agostino Mercatino degli hobbisti dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00.

Ore 16.00 premiazione “il mio angolo fiorito”

Ore 17.00 premiazione elaborati grafici degli studenti dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore G. Falcone di Loano