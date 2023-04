Finale Ligure. Ieri lunedì 17 aprile gli alunni della 1C e della 2C dell’alberghiero Migliorini di Finale Ligure insieme agli insegnanti hanno pulito una piccola porzione di mondo dalla plastica e non solo.

I ragazzi, infatti, hanno partecipato alla una “giornata di pulizia” a scuola, nel letto del torrente Pora e sulla spiaggia di Finale Ligur.

L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo ambiente dell’istituto in collaborazione con i Garosci de Pia proprio per sensibilizzare gli alunni su un tema così importante e fondamentale per tutti noi.

In dotazione guanti e sacchi offerti da Surfrider Foundation.