Giornata mondiale della terra, a Pietra Ligure il Comune e le scuole piantano gli alberi e spengono il pontile dei marinai

Pietra Ligure. “Il 22 aprile si celebra la Giornata mondiale della Terra, manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del pianeta che si celebra dal 1970 per sensibilizzare l’opinione pubblica verso problematiche come l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, l’esaurimento delle risorse non rinnovabili e incentivare l’attenzione di tutti nei confronti dell’impatto ambientale causato dalle attività umane. La Giornata mondiale della Terra ci ricorda che questo è l’unico pianeta che abbiamo e che dobbiamo difenderlo, nella consapevolezza che tutte le nostre azioni hanno un impatto sull’ambiente – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, gli assessori all’ambiente Cinzia Vaianella e al turismo Daniele Rembado, la Presidente del Consiglio Michela Vignone e il Consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara.

“Questa mattina, insieme alle alunne e agli alunni delle classi II°, III° e IV° della scuola primaria Papa Giovanni XIII, alla Dirigente scolastica dott.ssa Giuseppina Manno e alle insegnanti ma anche alle istituzioni e le associazioni preposte alla sicurezza e alla salvaguardia dell’ambiente come i Carabinieri forestali di Loano, la Polizia locale e i Carabinieri di Pietra Ligure, l’associazione Fare Ambiente/Laboratorio Verde di Savona e l’Associazione Nazionale Carabinieri di Pietra Ligure, abbiamo messo a dimora nel Parco Giacomo Negro, con l’aiuto prezioso dei giardinieri comunali, una bellissima “Magnolia liliflora”, alla quale si è aggiunto un piccolo leccio “adottato” dagli alunni della Papa Giovanni XIII e da loro stessi “donato” al parco e a tutta la nostra comunità”.

“Questa mattina abbiamo imparato una volta di più che la responsabilità della difesa del territorio, della natura e della biodiversità è di ognuno di noi e parte dalle piccole azioni, come piantare un albero, utilizzare di più la bicicletta e meno l’auto, fare una corretta raccolta differenza dei rifiuti, abbattere utilizzo della plastica, usare in modo razionale e attento agli sprechi l’acqua e l’energia che utilizziamo tutti i giorni. E proprio per “accendere” l’attenzione su questi concetti, oltre alla bella iniziativa di educazione ambientale di questa mattina, questa sera spegniamo il pontile “Marinai d’Italia, dando un “segnale” visibile a tutti”.

“Con le iniziative di oggi, fortemente volute e promosse dall’ amministrazione comunale, ribadiamo il nostro impegno nei confronti della salvaguardia dell’ambiente, un percorso che portiamo avanti con continuità attraverso numerose azioni che nel tempo si sono moltiplicate, sia educative e di sensibilizzazione, come il sostegno ai progetti “Eco Schools/Bandiera verde” e le periodiche raccolte della plastica sui litorali, sia strutturali, come l’installazione di decine di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici e il potenziamento della raccolta differenziata. Grazie a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola primaria Papa Giovanni XIII, alle loro insegnati e alla dirigente scolastica dott.ssa Manno per il lavoro che hanno svolto e per l’allegria, la simpatia e la creatività che ci hanno donato questa mattina, ai giardinieri comunali per la loro sempre immancabile disponibilità, collaborazione e competenza e a tutte le realtà che hanno aderito a questa bella iniziativa”, concludono il Sindaco, gli assessori Vaianella e Rembado, la Presidente Vignone e il consigliere Carrara.