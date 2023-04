Giornata della trasparenza, Cgil: “Riscrivere il codice degli appalti”

Liguria. Per la Giornata della Trasparenza è stato organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale presso Palazzo San Giorgio l’incontro pubblico dal titolo “Appalti pubblici: prevenire la corruzione e l’illegalità” al quale hanno partecipato, tra gli altri, il vice ministro Edoardo Rixi con un video messaggio, il sindaco Marco Bucci, il procuratore capo Nicola Piacente e l’ex procuratore distrettuale antimafia Michele io Di Lecce.

Nell’incontro si è parlato delle modifiche al Codice degli appalti volute dal Governo, strumento che la Cgil ha fortemente contrastato in quanto, “anziché inserire maggiori tutele in un settore come quello delle costruzioni viene esasperato il subappalto. L’edilizia in particolare avrebbe bisogno di maggiori investimenti e maggiore attenzione da parte di politica e istituzioni perché è il settore dove avviene la maggior parte degli infortuni sul lavoro, vengono applicati contratti di lavoro non congrui che esasperano il dumping contrattuale ed è il settore più esposto al rischio di infiltrazioni criminali. Quanto più volte denunciato dalla Cgil ha trovato riscontro anche nelle parole dei procuratori che nei loro interventi hanno ricordato come il comparto delle costruzioni sia uno dei più pervasi da infiltrazioni mafiose e in generale dalla criminalità organizzata”.

Tra gli strumenti di contrasto ad uno scenario molto complicato il dr. Di Lecce e il dr. Piacente hanno ricordato i protocolli di legalità. Grazie all’impegno e alla lotta sindacale recentemente sul territorio ne sono stati sottoscritti due: uno di categoria relativo alla Diga foranea e l’altro con Comune e Città Metropolitana sugli appalti pubblici. Attraverso i protocolli si può contrastare il dumping contrattuale, ottenere maggiore sicurezza sul lavoro, formazione e misure a contrasto dell’illegalità.