Giornata della ristorazione italiana, il “pane” come simbolo di unione: “Nel savonese molte adesioni all’iniziativa”

Varazze. Il pane, prezioso strumento di rispetto e convivialità è il simbolo di questa Giornata della Ristorazione per la Cultura dell’Ospitalità Italiana voluta da Fipe – Confcommercio. Ci spiega la finalità di questa iniziativa il ristoratore varazzino Alessandro Patanè che è vicepresidente provinciale di Fipe.

“A livello provinciale abbiamo voluto valorizzare ulteriormente questa giornata che, come simbolo, ha quello del pane, andando a puntare su quelli che sono i prodotti De.Co, denominazioni comunali, del nostro territorio” sottolinea “ogni comune della provincia cia di Savona ha un registro dove sono state inserite le produzioni che vanno a valorizzare la nostra terra e le nostre tradizioni. A Varazze, ad esempio, abbiamo i famosi ‘mandilli’, o lo stoccafisso. A Savona la panissa o la farinata bianca, fino ad arrivare ad Alassio, con i suoi ‘baci’: tutti prodotti che valorizzano al meglio la nostra provincia”.

Come hanno risposto i pubblici esercizi all’iniziativa ideata da Fipe-Confcommercio? “Abbiamo avuto molte adesioni, proprio per l’importanza di questa questa giornata” sottolinea con orgoglio Patanè “aperta sia agli iscritti, sia ai non iscritti che hanno aderito con grande entusiasmo”.