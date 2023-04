Ginnastica artistica, due argenti per la Polisportiva Maremola ad Arenzano

Pietra Ligure. Prima gara di squadra per le atlete della Polisportiva Maremola 1914, che sabato 15 aprile hanno gareggiato ad Arenzano per la prima prova del campionato di Serie D.

Tre le formazioni in gare per la società di Pietra Ligure, che si dice soddisfatta degli ottimi risultati ottenuti. Due infatti i secondi posti, per le Allieve LB3 e le Junior/senior LC3, mentre le allieve LA3 si sono classificate none.

Le squadre erano così composte:

Allieve LA3: Matilde Buson, Elisa Rossi, Viola Carpi, Noemi Maraniello

Allieve LB3: Emma Bosio, Sophie Superchi, Anja Qosia, Rebecca Riva

Junior Senior LC3: Rebecca Riolfo, Giulia Cama, Eleonora Boasso, Alice Vasquez, Martina Olivotti