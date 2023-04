Genova Liguria Film Commission, nel 2022 realizzate 333 produzioni. Toti: “Nostra regione location ricercata per produzioni di tutto il mondo”

Liguria. “Nel marzo 2024 Portofino ospiterà la nuova edizione del Digital fiction festival, un’edizione 2.0 completamente rinnovata e dedicata alle serie tv girate in Liguria: un appuntamento di grande fascino e prestigio, che andrà non solo a celebrare le tante, tantissime produzioni che hanno la Liguria come location e come protagonista, ma anche a lanciare il nostro territorio e promuoverlo, sempre di più, come destinazione per le produzioni audiovisive”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della presentazione dei risultati 2022 e dell’andamento dei primi tre mesi del 2023 della Genova Liguria Film Commission. Rispetto all’anno precedente, il 2022 vede ancora una volta un incremento di tutti gli indici di performance.

Nel 2022 sono state 333 le produzioni assistite, 535 le giornate di preparazione e 847 quelle di riprese per un totale di 1382 giornate di produzione (quasi 200 in più rispetto al 2021). 6198 i collocamenti attivati (di cui circa 2000 con professionisti liguri) per il reclutamento delle maestranze sui set (+1.503 rispetto ai 4695 del 2021), per un totale di ben 27.510 giornate di lavoro (+9.114 rispetto al 2021, in cui erano 18.396). Salgono a 20.430 le notti d’albergo (+7.895 rispetto alle 12.535 del 2021), mentre le ricadute economiche dirette sul territorio superano globalmente i 9 milioni di euro, per un valore complessivo delle produzioni stimato in circa 27 milioni di Euro. 88 i Comuni liguri in cui le produzioni hanno lavorato: la Liguria è sempre più set, da ponente a levante, dalla costa all’entroterra, grazie alla ricchezza e alla varietà dei panorami e alla possibilità di trovare, in uno spazio ristretto, mare, montagne, città d’arte, piccoli borghi, un entroterra ricco di natura e tradizioni.

“I numeri del 2022 – commenta il presidente Toti – confermano come sia stato, per la terza volta consecutiva, un anno record, con un grande e crescente successo della Liguria come location per la realizzazione di film e serie tv: un successo di titoli e di pubblico, risultato di ampio lavoro di promozione avviato proprio dal Digital fiction festival che, nel 2019, aveva lanciato il brand ‘Liguria terra da fiction’. Un brand vincente, visto che ora la Liguria è in tutto e per tutto una location di assoluto prestigio, ricercatissima da produzioni di tutto il mondo, che scelgono la nostra regione per titoli di assoluto richiamo: da Petra a Masantonio, da Sopravvissuti a Blanca e The Serpent Queen, fino a The Good Mothers e Hotel Portofino”.

“Le produzioni realizzate in Liguria, oltre ad avere un notevole riscontro diretto dal punto di vista economico e occupazionale, portano le immagini della nostra regione negli schermi di milioni di persone, contribuendo a promuovere la Liguria e, quindi, alla crescita costante del turismo, altro fattore di enorme rilevanza per lo sviluppo dei territori, da Sarzana a Ventimiglia – precisa Toti – Il lavoro che siamo portando avanti per rendere la Liguria sempre più protagonista, anche grazie alla presenza agli eventi di settore come l’American Film Market, il più importante evento del settore svoltosi nel novembre scorso, sta dando i suoi frutti: anche il 2023 infatti – conclude Toti – si annuncia come un anno di ulteriore crescita delle produzioni in Liguria”.

Da inizio 2023 ai primi di aprile sono state infatti 135 le produzioni assistite, 70 le giornate di preparazione e 199 quelle di riprese per un totale di 269 giornate di produzione. 1317 i collocamenti attivati (di cui circa 416 con professionisti liguri) per il reclutamento delle maestranze sui set, per un totale di 6193 giornate di lavoro e oltre 3608 notti d’albergo. Le ricadute economiche dirette sul territorio superano gli 1.7 milioni di euro, per un valore complessivo delle produzioni stimato in circa 3 milioni di euro. Da inizio 2023 sono 40 i Comuni liguri in cui le produzioni hanno lavorato.

“L’audiovisivo si è rivelato un driver sorprendente di sviluppo economico regionale, non solo per le sue importanti ricadute positive sulle imprese del settore, ma anche per quelle attività, spesso artigianali, capaci di offrire un ottimo servizio alle produzioni – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – La crescita di questo settore in Liguria è frutto di un lavoro puntuale, in sinergia con la Genova Liguria Film Commission, di pianificazione delle risorse del Fesr che ci ha permesso, con più di 6 milioni di euro investiti, di generare più di 11 milioni di euro di investimenti e il coinvolgimento di 590 professionalità liguri in oltre 1100 giornate di riprese. Un impegno che rafforzeremo con la nuova programmazione Fesr 2021-2027, non solo per continuare a promuovere l’immagine della nostra regione in Italia e all’estero, ma anche per sostenere la filiera imprenditoriale che ruota attorno a questo genere di produzioni. Con le istituzioni locali stiamo inoltre ragionando sulle possibili location per realizzare dei veri e propri studios, che possano consentire alle case cinematografiche di girare intere produzioni in Liguria”.

“Le attività intraprese durante il nostro primo mandato, quinquennio 2017-2022, sono partite da uno studio approfondito del posizionamento di GLFC a livello nazionale ed internazionale che ha evidenziato come fosse necessario un cambio di passo in senso innovativo, sia in termini di management sia di governance – spiega Cristina Bolla, Presidente di GLFC –. La riorganizzazione del lavoro e la fornitura di servizi qualificati hanno fatto sì che le produzioni cominciassero a interessarsi al territorio e ad avere un valido supporto logistico e strategico. Un territorio unico, il bando dell’audiovisivo di Regione Liguria, la collaborazione con gli Enti liguri, la pronta risposta e l’alto grado di professionalità hanno fatto il resto. Il periodo di pandemia da Covid 19 ha rappresentato una ulteriore sfida, ma anche un’opportunità per rilanciare la struttura: infatti, proprio in questi anni, Genova Liguria Film Commission ha raggiunto le sue migliori performance crescendo in modo esponenziale e, ogni anno, superando il record precedentemente raggiunto”.

“È con grande gioia che accogliamo nel nostro borgo la conferenza stampa ‘Liguria sullo schermo’ oltre a essere stati protagonisti di una fiction con “Hotel Portofino”, la Regione Liguria è stata sulla scena con innumerevoli fiction che hanno dato risalto alla nostra magnifica regione – spiega il sindaco di Portofino Matteo Viacava -Una ulteriore occasione di incontro a Portofino che ci inorgoglisce, attraverso la presentazione di un successo ligure”.

“Genova e la Liguria sono state protagoniste assolute della passata stagione cinematografica e televisiva – spiega l’assessore al Marketing territoriale del Comune di Genova Francesca Corso – e i dati ci raccontano che l’anno che verrà non sarà da meno. Grazie a produzioni come Blanca, ad esempio, la nostra città è stata messa sotto ai riflettori creando un indotto legato alla produzione cinematografica e televisiva che porta alla creazione di posti di lavoro e diventando un vero e proprio volano per l’economia cittadina. Senza contare poi che alcune produzioni portano genovesi e non solo a cercare i “luoghi di”. Ci sono molte produzioni sul territorio e altre se ne stanno aggiungendo. Il fascino di Genova, dei suoi vicoli, del suo porto e delle sue persone ha catturato l’attenzione delle produzioni e del pubblico e di questo non possiamo che esserne felici”.