Garage a fuoco ad Alassio, intervento dei vigili del fuoco

Alassio. Allarme questa mattina ad Alassio per un incendio divampato all’interno di una garage in via Paolo Ferreri, situato al piano terra di un edificio.

Secondo quanto appreso, intorno alle 6.30 si è originato il rogo all’interno del box, per cause ancora in via di accertamento. Il denso fumo sprigionato dalle fiamme ha fatto scattare la richiesta di intervento.

Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga: l’incendio è stato domato e ora è iniziata la bonifica e le operazioni di messa in sicurezza.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata e non ci sarebbero altre criticità a seguito del rogo. Sono in corso le verifiche sullo stabile.

Nel garage erano presenti alcuni scooter, andati distrutti dalle fiamme che hanno provocato ingenti danni.

Sul luogo dell’incendio hanno operato anche i carabinieri: la via alassina è rimasta temporaneamente bloccata per consentire l’intervento dei pompieri.