Gara per la gestione dei parcheggi degli ospedali, l’Asl ai sindacati: “Verificheremo col nuovo aggiudicatario il percorso di tutela dei lavoratori”

Savona. Non si è fatta attendere la replica di Asl2 alle affermazioni dei sindacati rispetto il mancato inserimento della clausola sociale nella procedura di affidamento della concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento sul suolo degli Ospedali di Pietra Ligure, Albenga e Savona.

Si legge nella nota: “L’Azienda, consapevole dei possibili risvolti occupazionali e sociali conseguenti all’interruzione del servizio prima della nuova aggiudicazione, ha verificato con la società Sct la possibilità di mantenere il servizio orientativamente fino al mese di agosto 2023, data presunta di conclusione della procedura di aggiudicazione, in modo da poter disporre dei tempi tecnici necessari per verificare con il nuovo aggiudicatario del servizio un percorso di tutela per i lavoratori interessati”.

“Infatti l’Asl2 ha ritenuto di inserire comunque nel disciplinare di gara una norma di garanzia attraverso la seguente previsione: ‘Pur non ricorrendo le condizioni di applicabilità della clausola sociale ex articolo 50 del decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, conformemente a quanto disposto dalla relazione tecnico illustrativa, la Stazione appaltante tuttavia richiede all’aggiudicatario l’osservanza delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di salvaguardia occupazionale’”.