Fusione Soccer Borghetto-San Francesco Loano. Il sindaco Canepa: “Dispiaciuto ma infastidito nel leggere dichiarazioni così calunniose”

Borghetto Santo Spirito. La notizia della possibile fusione tra la San Francesco Loano e il Soccer Borghetto era nell’aria da qualche tempo, ma una settimana fa ha trovato una maggiore certezza. “Siamo ai dettagli” annunciavano in coro Ferrara e Burastero, i due presidenti dei club.

Una questione che ha riguardato molto anche il comune borghettino che, nella figura del sindaco Giancarlo Canepa, ha voluto spiegare come viene vista dall’amministrazione. “Ho parlato stamattina con il presidente Ferrara – rivela Canepa – con il quale ci siamo sempre confrontati negli anni, condividendo i momenti belli e quelli brutti, analogamente a tutte le realtà sportive del paese. Sono dispiaciuto che ci debba lasciare una società prestigiosa come quella del Soccer, alla quale siamo estremamente riconoscenti, però è vero che la situazione del campo da calcio per loro è stata evidentemente penalizzante. Bisogna dire che l’amministrazione ha sempre fatto il possibile per far si che tutte le società sportive di Borghetto possano usufruirne per le loro attività”.

Una spiegazione poi sugli ultimi bandi pubblicati relativamente all’impianto: “Abbiamo previsto che la società in gestione debba avere l’obbligo di affittarla all’altra con la sede a Borghetto, con tariffe concordate anche con il dottor Ivaldi. In questi anni abbiamo sempre cercato di fare da mediatori tra le due società, auspicando che trovassero un accordo. Questo non è successo e capisco ogni difficoltà del Soccer, però ci hanno dato fastidio delle dichiarazioni di alcuni tesserati. Parole molto pesanti e calunniose, al limite del diffamatorio, per le quali stiamo pensando di procedere per vie legali sia per tutelare la mia immagine sia quella dell’amministrazione stessa. Mi sono confrontato anche con il presidente Ferrara, che ha capito il mio sconforto”.

Una di queste sembra proprio essere riferita al post di Carlo Fantoni, dirigente biancorosso, proveniente dal profilo Facebook personale. Si legge: “Ho messo in copertina la foto di squadra che per l’ultima volta ha giocato sul terreno dello stadio “C. Oliva” di Borghetto. Un gruppo di ragazzi meravigliosi che si è sobbarcato, ancora una volta, le traversie della mancanza del campo di allenamento disputando un campionato ottimo anche alla luce dei disagi di cui sopra. Questa è stata l’ultima partita disputata a Borghetto, dall’anno prossimo non ci saremo più. Per me personalmente, che a Borghetto ci vivo e ci pago pure le tasse, e ho dedicato tanto tempo allo sport ed in particolare al calcio, è un vulnus tremendo che ha un solo responsabile: il sindaco di Borghetto signor Giancarlo Canepa (volutamente in minuscolo), che non ha mai voluto far rispettare il diritto di usufruire del campo, naturalmente pagando come previsto anche dalla legge regionale sugli impianti sportivi. Ma la vergogna più grande è non aver avuto degli spazi (almeno uno stanzino) ove poter compilare la distinta come raffigurato nella foto”.

“Si dice che abbiamo tolto un campetto a 7 per fare allenamento, mentre invece è di proprietà della Parrocchia di Borghetto Santo Spirito sulla quale il Comune non ha assolutamente alcun potere – precisa il sindaco -. Oppure che non abbiamo posto le condizioni per far sì che il campo potesse essere concesso al Soccer, quando in realtà il bando prevede un prezzo dalla cifra equa, già prefissata sia per partite sia per allenamenti. Se tra le due società si sono creati dei problemi non può essere di certo imputabile al comune“.

“Mi sembra quasi che la situazione si sia spinta al punto tale che bisogna per forza trovare un colpevole, in questo caso il sindaco e l’amministrazione comunale. Nessuna di queste persone ci ha mai detto cosa avremmo dovuto fare nel dettaglio per scongiurare questa situazione. Credo che tutto ci si possa rimproverare, tranne che non abbiamo fatto il possibile per far convivere Soccer Borghetto e FCD Borghetto”. Qui si chiude l’intervento di Giancarlo Canepa, chiamato in causa su una delle questioni del momento all’interno del calcio locale.