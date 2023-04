Funivie, sbloccata la cassa integrazione. Sindacati: “Ora la formazione e garanzie sul rilancio”

Savona/Cairo M. La doppia audizione in programma per oggi pomeriggio in Regione sulla delicata vertenza di Funivie ha visto una importante anteprima rappresentata dallo sblocco della cassa integrazione per i lavoratori, una querelle che aveva alimentato la battaglia sindacale e politica degli ultimi giorni.

“Oggi è stata pagata” afferma Simone Turcotto della Cgil savonese, al termine dell’incontro con le organizzazioni sindacali di categoria, mentre successivamente altro tavolo con Autorità portuale, Unione Industriali e Comuni interessato dal sito produttivo, pvvero Savona e Cairo Montenotte.

“Senza alcun sostegno al reddito sono stati mesi difficili per i lavoratori di Funivie, finalmente grazie al pressing congiunto di sindacati e istituzioni si è arrivati all’erogazione spettante alle maestranze”

A tenere banco la necessità di accelerare sulla formazione professionale, considerato il periodo di cassa integrazione e quindi la possibilità temporale per l’aggiornamento dei lavoratori sul piano delle attività ferroviarie e del processo di integrazione ferro-fune, un filone che andrà ad alimentare un possibile canale di sviluppo sul fronte della stessa logistica portuale.

“Oltre alla manutenzione ordinaria è indispensabile in questo frangente creare le professionalità che saranno richieste per l’attività industriale, con riferimento alla funzionalità dell’infrastruttura funiviaria la sua interazione con il sistema ferroviario” ha aggiunto l’esponente sindacale. “Ora auspichiamo dalla Regione risposte concrete e immediate rispetto al piano formativo”.

Le rappresentanze sindacali, oltre alla concretezza sulla riattivazione dell’impianto – con un bando unico sia per il ripristino dei piloni danneggiati così come per tutta l l’infrastruttura industriale -, hanno ribadito l’urgenza di una programmazione futura una volta conclusa la fase commissariale.

“Entro il 2024 è indispensabile che Funivie abbia un nuovo soggetto proprietario, con un piano industriale solido e garanzie sui livelli occupazionali, anche in vista di possibili nuove assunzioni se la filiera delle rinfuse prenderà corpo e forma, considerando che dei 90 lavoratori a inizio vertenza, tra pensionamenti e altri addetti usciti dall’azienda per altri lavori ne sono rimasti 57, ora in cassa integrazione e che attendono risposte sul loro futuro” conclude.