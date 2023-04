Funivie e sblocco cassa integrazione, Calabria: “Lega determinante”

Savona. “La Lega di Savona esprime soddisfazione nell’ apprendere che la Direzione Regionale dell’INPS ha confermato l’avvenuto pagamento del periodo di Cassa Integrazione da novembre a fine Dicembre 2022 e a seguire le comunicazioni della Società Funivie che ne autorizza gli altri pagamenti pregressi”. Così in una nota il segretario della Leg Savonaa Giorgio Calabria.

“La notizia è stata data in concomitanza con l’audizione in III commissione consiliare attività produttive del Consiglio Regionale di esponenti sindacali, societari,istituzionali e politici su richiesta dal Consigliere Regionale del PD Roberto Arboscello. Rimarcando che l’oggetto della audizione riguardava le problematiche della Cassa Integrazione per i dipendenti Funivie, e la definizione degli assetti societari a completare l’opera dei Commissari ,sia per i lavori di ripristino della funzionalità della funivia, sia della promozione di progettazione industriale lo spirito di questa audizione era quello di sensibilizzare sui temi sia Regione Liguria ma soprattutto Il Ministero delle Infrastrutture”.

“Al riguardo sarebbe opportuno ricordare che oltre al naturale ruolo istituzionale in Regione e Ministero, la Lega tramite i suoi rappresentanti a livello locale,come il Senatore Ripamonti,e a livello ministeriale, prima il Ministro Giorgetti con il Governo Draghi e ora con Il Vice Ministro Rixi, hanno progressivamente seguito e promosso la soluzione dei problemi di Funivie. Determinante, poi, sulla questione Cassa integrazione, l’emendamento alla Legge di Bilancio presentata dall’Onorevole Francesco Bruzzone”, conclude Calabria.