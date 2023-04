Football americano, Pirates in campo dopo la pausa: sabato derby con Dockers Levante

Albisola Superiore. Dopo la pausa pasquale, riprende il campionato di seconda divisione nazionale di football americano. Al giro di boa i Pirates sono appaiati in classifica ai Giaguari Torino, ma i piemontesi, in virtù della differenza punti negli scontri diretti, sono per il momento primi.

Per il prossimo turno, i Pirates scenderanno in campo sabato sera alle ore 21 in quel di Chiavari, dove i Dockers Levante li attendono affamati di rivincita dopo la brutta sconfitta subita all’esordio con un perentorio 41 a 0. Sarà una partita difficile dove il team ponentino ha molto da perdere rispetto ai levantini che hanno sempre messo in mostra ottimi sprazzi di gioco ed una buona fisicità.

“Non dobbiamo rilassarci perche ogni partita ha una sua storia ed un suo percorso – commenta Eugenio Meini, DS Pirates 1984 -. Sappiamo che i Dockers sono un team molto pericoloso. Non deve trarre in inganno la loro classifica, in quanto hanno tutte le armi per poterci impensierire, sia in attacco che in difesa. Non dimentichiamo che è pur sempre un derby e come tale, entrano in gioco molti fattori emotivi, quindi il risultato è sempre un’incognita. La concentrazione, come la voglia di vincere, faranno sicuramente la differenza e sono certo che i nostri ragazzi giocheranno una grande partita”.