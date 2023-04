Flag football, esordio vincente per le Pirates che conquistano il primo bowl della stagione

Albisola Superiore. Al Pirates Field di Luceto è iniziato domenica 23 aprile il campionato femminile di flag football (senza contatto) con le ragazze Pirates all’esordio nel primo bowl stagional. Un esordio vincente con 2 vittorie e 1 sola sconfitta che ha permesso alle savonesi di conquistare il loro primo bowl piazzandosi a pari merito con le Driadi Torino, ma superandole per la miglior differenza punti negli scontri diretti.

Le ragazze hanno messo in mostra una solida difesa con #56 Selina Pasquero autrice di ottimi interventi e la #16 Cinzia Vignolo blitzer con numerosi sack al suo attivo, che le ha permesso di sconfiggere per 6 a 0 le Arciere di Asti con una meta di #32 Carola Bianchelli. Nella successiva partita le Pirates sono state sconfitte sul filo di lana per 2 – 0 dalle Driadi Torino. In evidenza in questa partita, la capitana #33 Alice Menaballi, la #51 Federica Bruno e #72 Susie Bandelli.

Terza partita tra le Driadi e le Arciere con vittoria delle torinesi per 19 a 18. Si preannunciava quindi una facile chiusura vincente del bowl per le torinesi, ma le ragazze Pirates, tiravano fuori l’orgoglio e sconfiggevano le avversarie con un perentorio 12 a 7 con le mete di #34 Mathilda Monni su intercetto e con la meta su ricezione spettacolare della # 32 Carola Bianchelli che riceveva un bellissimo lancio dalla sua quarterback #46 Francesca Giuso, autrice di una prestazione maiuscola in cabina di regia.

Grande soddisfazione per questo risultato anche da parte dei coach Stefano Calvi e Matteo Acquatico dei Bulldogs Toirano che guidano dalla sideline le ragazze Pirates. Prossimo appuntamento ad Asti il 21 maggio per il secondo bowl che definirà la classifica per accedere alle finali nazionali di Grosseto.

Intanto ricordiamo che domenica 7 maggio presso il Pirates Field di Luceto Albisola Superiore, dalle ore 10, si terrà open day prime leve Pirates 1984 dove sarà possibile provare gratuitamente sia il flag football (per le leve dal 2006 al 2015) senza contatto che il football americano (per le leve del 2008 Under 15 e del 2005 Under 18).

“Coadiuvati dai nostri tecnici federali – spiegano dal club – tutti i partecipanti potranno cimentarsi nelle prove pratiche con esercizi propedeutici ad entrambi gli sport. Alla fine giornata verrà consegnato un attestato di partecipazione ed i migliori classificati nelle prove pratiche, verranno premiati con i gadget Pirates, t-shirt e buoni sconto dei nostri sponsor”.

Per info piratessavona@fidaf.org o cell. 3341255095.