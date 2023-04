Fior d’Albenga: sentimenti e natura nella composizione floreale di “Donne in Campo” Cia Savona

Albenga. “Donne in Campo” di Cia Savona ancora protagonista all’edizione 2023 di Fior d’Albenga, la tradizionale rassegna primaverile pronta nuovamente a decorare a tema le aiuole delle piazze del centro storico ingauno.

Dopo la vittoria nella passata edizione, il sodalizio di imprenditoria agricola “in rosa” della Confederazione Italiana Agricoltori torna in gara con una aiuola ispirata alla “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, il famoso romanzo di Luis Sepúlveda e storia ricca di significati e sentimenti, una scelta motivata dalla simpatia per la storia ma con un messaggio di amore verso la natura, gli animali e l’ambiente…

Per l’associazione femminile savonese, composta da donne tutte con esperienze professionali nel settore floricolo, il libro scelto come fonte di ispirazione lancia un messaggio di attenzione e tutela nella quale la produzione floreale si rispecchia nella sua estetica e bellezza. Una aiuola fiorita progettata e realizzata dopo una laboriosa composizione artistica, ancora una volta identitaria della realtà florovivaistico locale.

“Tocca due temi molto sentiti: inquinamento e rispetto per il diverso… E’ stato un momento intenso di aggregazione e di lavoro delle associate (tutte titolari di aziende agricole della Cia) in questi due giorni per l’allestimento dell’aiuola – afferma Simona Merlino di Donne in Campo Cia Savona -. Abbiamo cercato di fare nuovamente del nostro meglio dopo la vittoria dello scorso anno. Pensiamo di aver realizzato una composizione a tema e legata a uno scenario davvero floricolo, denso di significati…”.

“Un ringraziamento particolare a Domenico Longo, Dante e Luciano Gallizia e Tiziana Stella per la preparazione delle installazioni” conclude.

La “rete” delle produttrici di CIA Savona ancora in campo, quindi, per eventi tematici come Fior d’Albenga, rassegne dedicate al settore floricolo dove la bellezza dei fiori si unisce all’enogastronomia locale con show-cooking, degustazioni e cene a base di fiori e piante aromatiche. Floricoltori, vivaisti e agricoltori avranno a disposizione anche quest’anno la vetrina del “Flowers Market”, un vero e proprio mercato interamente dedicato ai fiori e alle erbe aromatiche.