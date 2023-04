Finale. Transenne arrivate al Borel, pubblico in vista per la Juniores? Cappa: “In attesa della relazione dei periti”

Finale Ligure. Potrebbe essere giunta ad una parziale conclusione la questione relativa alla tribuna dello stadio Felice Borel, chiusa da ottobre a causa dell’inagibilità della stessa. Le varie leve del sodalizio giallorossoblù hanno così dovuto fare a meno dei sostenitori, un disagio non indifferente quando si parla di un’associazione sportiva dilettantistica. Ora le transenne provenienti dalla Germania sono arrivate e posizionate nell’impianto.

Sabato pomeriggio alle 16:30 ci sarà la sfida di ritorno delle semifinali playoff tra la Juniores finalese e quella del Rivasamba. L’andata è terminata in pareggio grazie alla rete al novantesimo segnata da Renda, un risultato che rimane quindi completamente in bilico. Ci sarà modo di seguire la sfida sugli spalti? Il presidente Candido Cappa ha risposto: “C’è stata la presenza di periti esterni al comune per valutare se tutto fosse a regola o meno. Si sta aspettando la loro relazione per poter procedere, ma ci hanno quasi assicurato che sabato con la Juniores ci possa essere il pubblico, ovvero circa un centinaio di persone. Dipende da loro, noi siamo tutti in attesa”.