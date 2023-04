Finale, riapertura Borel. L’assessore Rescigno: “Scongiurerei un’ulteriore chiusura. Ora mi sento più sollevato”

Finale Ligure. Un capitolo aperto ad ottobre e parzialmente chiuso nella giornata di oggi. Questa la storia dell’inagibilità della tribuna del Felice Borel, fattore che ha costretto la società giallorossoblù a giocare a porte chiuse le partite dalla Prima Squadra a tutto il settore giovanile. La riapertura a partire da domani in occasione della semifinale di ritorno dei playoff della Juniores contro il Rivasamba, in programma alle 16:30, fa tirare un bel sospiro di sollievo all’ambiente, così come all’assessore allo sport Massimo Rescigno.

“Sono stati bravi gli uffici nel sollecitare lo sviluppo delle operazioni dell’ultimo periodo – dichiara -. Ci è dispiaciuto molto per questa situazione che ha dovuto passare la società Finale, soprattutto perché siamo ormai a campionato quasi concluso, ma ora mi sento più sollevato per questo primo sblocco. Ora l’obiettivo sarà quello di cercare di ampliare mano a mano gli accessi alla struttura rispetto ai cento consentiti al momento. Stiamo già confrontandoci con il club siccome abbiamo alcune idee ma che ora non si possono ancora svelare”.

Per il futuro si scongiura l’ipotesi di una nuova chiusura: “In questi casi c’è sempre da essere molto cauti ma sono convinto che abbiamo agito talmente a norma da poter stare tranquilli su questo tema”.