Finale playoff, Cengio e Rocchettese pronte a darsi battaglia: parola ai tecnici Molinaro e Chiola

Cengio/Rocchetta di Cairo. Due squadre con due tifoserie per due cuori che battono all’unisono. Cengio-Rocchettese, sfida in programma nel pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 16.30), non potrà mai essere una partita come le altre, questo soprattutto per la posta in palio: la vincente conquisterà (con molta probabilità) la possibilità di partecipare alla prossima edizione della Prima Categoria.

Sarà dunque un altro derby a far calare il sipario sul girone B del campionato di Seconda Categoria, un raggruppamento avvincente che ha regalato svariate emozioni e sfide di buon livello. La Rocchettese si presenta alla partita con lo slancio dell’elettrizzante vittoria contro il Dego, il Cengio con la consapevolezza di avere a disposizione due risultati su tre grazie al miglior piazzamento in classifica ottenuto durante la regular season. Gli allenatori Gianluca Molinaro e Davide Chiola, presentano un match dalla posta in palio altissima.

Sarà gara secca… I valori del campionato si azzereranno?

Molinaro: “Essere più forti in una partita secca non vale niente? Speriamo di riuscire a coronare quanto abbiamo fatto di buono durante tutta l’annata. Non si butta via nulla, ma il segnale derivante dalla classifica è sicuramente importante”.

Chiola: “Secondo me quest’anno tralasciando il Borgio Verezzi, squadra che per esperienza e qualità giocatori considero superiore, eravamo tutte squadre molto livellate. La classifica finale è stata decisa dagli infortuni e dalle situazioni negli scontri diretti. Le ultime della graduatoria hanno totalizzato pochi punti, altra ragione per cui è stata un’annata difficile. Il livello di punti per riuscire a fare i playoff era veramente alto, è stato necessario metterci qualcosa in più per arrivarci. In conclusione, sono certo del fatto che la gara contro il Cengio sarà equilibrata proprio come quelle contro Dego e Borghetto”.

Come è stata preparata la gara più importante?

Molinaro: Ci siamo allenati bene, siamo andati a duemila all’ora. Posso già da subito annunciare che noi non giocheremo per difenderci, non vogliamo snaturarci. Andremo a giocarci la nostra gara a viso aperto, questo senza tenere conto di quanto fatto in campionato.



I ragazzi della curva a fine allenamento a fine delegazione è venuta a travorci durante l’allenamento è anche dopo. Li ho visti con tantissimo entusiasmo e forse a differenza di altre società a Rocchetta è tutto nuovo. Misto di entusiasmo e euforia sull’ignoto. Domenica sarà per loro una grandissima gioia comunque vada, è un traguardo ambiente che per

Come risponderete all’entusiasmo della Rocchettese, squadra galvanizzata dopo il derby vinto in semifinale?

Molinaro: “Cengio risponderà con un gran casino. I nostri tifosi lo hanno dimostrato durante tutta la stagione, per questo sono certo del fatto che non deluderanno”.

Può darvi qualcosa in più la vittoria ottenuta settimana scorsa?

Chiola: “Sicuramente sí, arriviamo da una grandissima partita che aveva qualcosa in più oltre all’essere una semifinale. Non avevamo mai vinto il derby, quindi per noi è stata una giornata storica. L’entusiasmo ha dato e dà una mano, in questo periodo della stagione penso che testa conti più delle gambe. Nella singola sfida le emozioni spostano molto”.

Come pensi di trovare gli avversari?

Molinaro: “La Rocchettese credo non si smentirà, la caratteristica che li contraddistingue è l’agonismo e l’essere costantemente aggressivi. Credo di trovarli come sono sempre scesi in campo, non penso si snatureranno per questo match. Con noi hanno sempre dato qualcosa in più tutti, forse per antipatia. Dopo la partita di settimana scorsa la Rocchettese avrà un minimo di entusiasmo in più e soprattutto 90 minuti di ritmo partita in più. Sicuramente non ci aspetteranno, saranno galvanizzati dal risultato ottenuto in semifinale e proveranno immediatamente a sbloccare la sfida”.

Chiola: “Onestamente credo che gare come questa vadano sempre giocate cercando di vincerle. Loro sicuramente proveranno ad andare in vantaggio e, in quel caso, a noi servirebbero due reti. Il nostro compito dovrà essere quello di non subire gol cercando di segnare. Sbloccare la partita potrebbe essere di vitale importanza per noi”.

Appello alla piazza

Molinaro: “Spero che ci sia tanta gente, i giocatori danno sempre qualcosa in più davanti ad un pubblico numeroso”.

Chiola: “Penso che non ci sia bisogno di fare un appello perché sono convinto che i tifosi e la cittadinanza risponderanno in ogni caso. Vorrei fare un grosso regalo a Rocchetta, i nostri sostenitori vivono un calcio passionale il quale mi ha coinvolto direttamente. Giocheremo per regalare loro una grande soddisfazione”.