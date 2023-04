Finale Ligure, il 23 aprile cicloraduno gratuito nell’entroterra a favore della ricerca contro i tumori

Finale Ligure. Si svolgerà il prossimo 23 aprile a Finale la giornata organizzata dalla Asd Teamlife, un ciclo-raduno tra le bellezze del nostro entroterra con finalità benefica. L’evento è a partecipazione libera ma con un numero chiuso di massimo 35 partecipanti.

L’evento sarà totalmente gratuito ma sarà possibile lasciare una donazione libera per sostenere la lotta contro i tumori muscolo/scheletrici, appoggiando la Associazione Mario Campanacci del Rizzoli di Bologna. Non è quindi prevista alcuna quota di partecipazione, ma ad ogni partecipante il giorno della manifestazione verrà consegnato un biglietto da visita con i riferimenti per poter fare una donazione alla Teamlife.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 in piazza dei Cannoni a Finale; il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Il percorso, lungo circa 50 km con circa 1300 metri di dislivello, non prevede tratti tecnici ed è pedalabile al 100%, fruibile anche da Gravel, Mtb e Ebike. “Pedaleremo in tranquillità percorrendo facili sterrati e strade bianche – spiegano gli organizzatori – Lo spirito sarà quello di vivere una piacevole avventura in bicicletta. Dopo essere arrivati sul GPM del nostro percorso una lunga discesa, inizialmente sterrata poi asfaltata, ci riporterà al mare. In questo tratto, pur essendo una strada totalmente carrozzabile dove passano anche auto non 4×4, chi avrà le gomme un po’ più strette sarà un po’ più lento. Per il resto non c’è altro da segnalare”.

Il percorso andrà alla scoperta di alcune perle dell’entroterra: Madonna della Neve, il Forte Militare di Colle del Melogno, la Foresta della Barbottina.Ogni partecipante dovrà essere autosufficiente, sia per quanto riguarda il cibo (pranzo al sacco) che per la propria dotazione di emergenza per la bicicletta. Casco obbligatorio. Info sul sito di Teamlife.