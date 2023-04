Finale Ligure, gli studenti dell’Ipsia “firmano” il manifesto per le celebrazioni del 25 Aprile

Finale Ligure. Grandissima soddisfazione oggi in Sala Gallesio per la presentazione dei manifesti per le celebrazioni del 25 Aprile 2023 realizzati dagli studenti dell’Ipsia di Finale Ligure.

La 5G ha partecipato con impegno, lavorando anche in piene vacanze di Pasqua: divisa in tre gruppi, ha prodotto tre manifesti. Il primo, quello con le partigiane di via Brera, è stato selezionato ed apprezzato e oggi Lucy Calvagno, Giulia Di Stani e Francesca Grasso ne hanno presentando la relazione tecnica/progettuale davanti ad Anpi, Cgil, amministrazione e comunale e interessati.

Grazie anche alla 3G e alla professoressa Delfino per essere intervenuti e a Boveri per il sostegno e il contatto con l’Associazione.