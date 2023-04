Figlio di due mamme registrato, il centrosinistra plaude il sindaco Russo: “Savona città dei diritti”

Savona. La decisione presa dal sindaco di Savona Marco Russo di registrare all’anagrafe il figlio di due donne ha scatenato reazioni e commenti su tutto il territorio savonese. Di seguito vi riportiamo quelle che abbiamo raccolto (articolo in aggiornamento).

PARTITO DEMOCRATICO SAVONA

Il Partito Democratico della Federazione e dell’Unione comunale Savona insieme al gruppo consiliare del ‘Partito Democratico-Articolo Uno’ a Palazzo Sisto plaudono all’iniziativa del Sindaco Marco Russo e dell’amministrazione da lui guidata di trascrivere nel registro dell’anagrafe comunale un bambino come figlio di due madri.

“Si tratta di una scelta che sosteniamo e sosterremo in ogni sede e che rende orgogliosa la nostra comunità politica. Si tratta di atto di responsabilità e di civiltà che assume oggi anche i tratti del coraggio perché fatto in tempi nei quali pericolosi rigurgiti di discriminazione ideologica sembrano avere la meglio negli uffici del Ministero degli interni.” il commento del Segretario comunale Stefano Martini e della Capogruppo Alessandra Gemelli.

“Sosteniamo e siamo orgogliosi dell’assunzione di responsabilità e della scelta fatta dal Sindaco di Savona Marco Russo, che, nonostante l’assenza di una legge specifica, ha deciso di trascrivere l’atto di nascita del figlio di una coppia di persone dello stesso sesso. Diciamo no a pregiudizi ideologici che producono come effetto solo discriminazioni. Sino a che la lacuna giuridica non sarà colmata il Partito Democratico porterà avanti questa battaglia politica che è una battaglia di civiltà, a tutela innanzitutto dei bambini, per contrastare ogni forma di diseguaglianza e disparità di trattamento”, conclude il Segretario Provinciale Emanuele Parrinello.

Le parole di Roberto Arboscello: L’iniziativa dell’amministrazione Russo di trascrivere nel registro dell’anagrafe comunale un bambino come figlio di due madri è una scelta coraggiosa che rende orgogliosa tutta la nostra comunità. Un atto di civiltà che si pone contro la discriminazione ideologica che sembra prevalere nella propaganda del Governo. La città di Savona si conferma quindi contro ogni pregiudizio ideologico che produce come effetto solo discriminazione. Ogni bambino ha diritto a uguali tutele e uguali diritti e il Partito Democratico lo ribadisce con forza ad ogni livello.

MARIA GABRIELLA BRANCA (SINISTRA ITALIANA)

Savona è città dei diritti, e con grande fermezza e determinazione il sindaco della nostra città ha effettuato l’iscrizione all’anagrafe di una nascita avvenuta a Savona. Un momento altissimo di tutela dei diritti. Perché i diritti – prosegue l’esponente di SI – o sono eguali per tutto e per tutti oppure si chiamano privilegi. Grazie al sindaco Russo e ai dirigenti dell’amministrazione comunale che hanno accompagnato questo atto in modo accogliente e ineccepibile. Un atto che sosterremo in ogni modo e in ogni sede.

ARCIGAY SAVONA

“Apprendiamo con gioia la notizia che il Sindaco Marco Russo ha iscritto all’anagrafe il figlio di due mamme. La scelta del Sindaco si inserisce nella più ampia proposta di disobbedienza alla circolare del Ministro Piantedosi, che obbliga ad interrompere le registrazioni e avviene all’indomani della condanna dell’Unione Europea verso l’Italia proprio per questa decisione, riconoscendo un più ampio attacco contro la comunità LGBTQI+. È un atto importante e coraggioso quello del Sindaco, che ci ricorda come sia doveroso procedere all’approvazione di una Legge che tuteli le bambine e i bambini delle famiglie arcobaleno. Opponiamoci tutti alla richiesta di dividere i bambini tra quelli di Serie A e quello di serie B. Oggi saremo in piazza del Popolo a celebrare con un evento la giornata della visibilità Trans* in collaborazione con il Comune. Speriamo di avere anche l’occasione di ringraziare personalmente il Sindaco”.

FRANCO ASTENGO

“La scelta di registrare un bimbo figlio di due mamme compiuta dal Sindaco di Savona Marco Russo, al di là della sua personale dimostrazione di scienza giuridica che l’ha posto in grado di cogliere una difficile interpretazione dentro a un quadro complessivo di incertezza presente nella attuale legislazione, rappresenta la frontiera di una “modernità democratica” di cui Savona aveva grande bisogno e per la quale si è cercato, in occasione delle elezioni amministrative, di trovare una interpretazione politica dal punto di vista delle candidature e degli schieramenti che corrispondesse ad una positiva ricerca in questo senso.

Naturalmente sul piano dell’attività amministrativa i temi e le prospettive sono di grande complessità e in tal senso vanno analizzate: anche la questione dei diritti soggettivi è punto di grande dibattito sul piano giuridico-filosofico ma in questi tempi dove sul nostro orizzonte gravano i nuvoloni oscuri della reazione prendere atto che a Savona si è capaci di guardare comunque ad una società più giusta conforta nell’indispensabile prosieguo dell’azione culturale e politica verso il futuro”.