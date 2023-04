Figlio di due mamme, Meles: “Rimarrà un atto con valore simbolico, probabilmente verrà rettificato”

Savona. “Mi limito solo a confutare due aspetti secondo me delicati, e che vanno oltre la dicotomia giusto-sbagliato che polarizza il dibattito su un tema che divide più le parti politiche, contrapposte in maniera profondamente ideologica, piuttosto che l’opinione pubblica, mentre compito delle parti politiche dovrebbe essere affrontare seriamente il problema e dare risposte attraverso modifiche legislative che riconoscano le situazioni fattuali seguite dall’evoluzione della società contemporanea”. Il consigliere comunale Manuel Meles (M5S) commenta così l’iscrizione nei registri di Stato civile di un bimbo nato da una coppia omosessuale.

Meles prende in considerazione due questioni: “Il primo aspetto è legislativo/giurisprudenziale – spiega -, in questo momento la legge italiana vieta questo tipo di registrazioni, e ci sono numerose pronunce da parte della Cassazione, peraltro proprio su casi identici (fecondazione assistita effettuata in Spagna, parto avvenuto in Italia), che ribadiscono come la normativa vigente impedisca tali azioni, restando tuttavia possibile il ricorso per il genitore intenzionale (volgarmente, quello non biologico della coppia) di procedere attivando l’adozione per casi particolari, con tempi e costi sicuramente onerosi. Essendo quindi vietata, la registrazione viene effettuata dal Sindaco, onde evitare ai dipendenti dello Stato civile procedimenti di fronte al giudice e costose ammende. Per questo motivo la soluzione non può che essere legislativa: non ci sono “decisioni” che ha preso il governo, ma consolidati orientamenti giurisprudenziali sull’applicazione di un decreto del 2000. Quindi, in soldoni, il tribunale rettificherà gli atti e la situazione di questa famiglia tornerà la stessa di ieri: per lo Stato italiano, a leggi vigenti, un genitore solo per il bimbo, mentre l’altro genitore potrà procedere solo tramite adozione. Questa coppia fa quindi legittimo affidamento su un’istituzione, che però contravviene alla legge e di fatto illude le persone di aver ottenuto il riconoscimento che chiedono. È evidente che l’atto è solo simbolico, ma di questo bisogna essere consapevoli onde evitare di spacciare una situazione per un’altra”.

E continua: “Il secondo aspetto è molto più delicato e prevarica il primo: il tema etico. Il Sindaco agisce, in veste di ufficiale di stato civile, quale ufficiale di governo, pertanto come “funzionario” dello Stato e non come politico. Può l’etica, profondamente soggettiva, guidare scelte di mera applicazione della legge? Difficile dirlo, perché subentra di nuovo ciò che ciascuno ritiene giusto o sbagliato. Il principio guida è però lo stesso: può un funzionario pubblico agire difformemente dalle norme di legge se le ritiene giuste o sbagliate? Qualcuno potrebbe citare a sproposito ciò che avveniva nella Germania nazista, ma l’ esempio non è calzante a un contesto privo di un sistema di tutele e garanzie tipiche degli Stati di diritto costituzionale. L’azione di chi riveste funzioni pubbliche è inderogabilmente legata a doveri imprescindibili, dove il principio di legalità è sicuramente quello preminente. Oggi il Sindaco effettua una registrazione vietata dalla legge, domani un altro Sindaco può negare di registrare un’unione civile che la legge prevede, e tante altre cose. È l’etica personale di quei sindaci a guidare le decisioni, e non la legge. A mio avviso tutto ciò è assai rischioso: dal funzionario pubblico dobbiamo aspettarci il rispetto della legge e non un’azione di disobbedienza, perché con questo principio si legittima ogni azione arbitraria della funzione pubblica, che agirebbe scevra da qualunque vincolo legislativo, sia in ampliamento della nostra sfera giuridica, sia in limitazione della stessa”.

E prosegue: “Sicuramente Russo per la prima volta riesce finalmente a esprimersi su temi, appunto, etici, con un atto puntuale che addirittura lo espone a sanzioni e gliene rendo atto, ma la situazione è troppo delicata per permettere che diritti ed etica vengano utilizzati per il sollazzo politico personale dei sindaci di turno, peraltro appartenenti a schieramenti che nell’ultimo decennio hanno governato per 7 anni senza mai riuscire a realizzare le modifiche legislative che oggi propugnano. Il risultato per il sindaco sarà un enorme risalto mediatico, mentre per la famiglia interessata rimarrà solo un atto di valore simbolico che realisticamente verrà rettificato“.

E conclude: “Una cosa è però cristallina: né l’iscrizione, né la rettifica, toglierà comunque loro la gioia di vivere felicemente con il bambino che intendono amare e accudire e questo nessun sindaco è chiamato a concederglielo e nessun tribunale a toglierglielo. Anziché il vescovo, il sindaco avrebbe magari dovuto consultare legali, prefettura e ministero dell’interno, questa preventiva consultazione resa nota da lui stesso squalifica anche la sua azione. Decide il vescovo cosa deve fare il Sindaco?”.