Figlio di due madri registrato a Savona, l’esempio del sindaco Russo fa discutere la Liguria

Liguria. Quello Valentina Ghio, ex sindaca di Sestri Levante e segretaria regionale del Pd, è il primo a commento del post con cui Marco Russo, primo cittadino di Savona ha annunciato di avere iscritto nel registro del Comune un bambino nato, in Spagna, grazie alla fecondazione assistita e che sarà cresciuto da due mamme, coppia omosessuale.

“Bravo sindaco, hai fatto la cosa giusta!”, ha detto Ghio. Non stupisce che una esponente del centrosinistra appoggi la decisione del sindaco savonese che ha tirato dritto rispetto a quanto consentito oggi dalle direttive del Viminale. Quello che colpisce è, invece, la “laicità” con cui il tema è stato affrontato nelle ultime ore da amministratori di tutte le parti politiche.

I più “critici” sono ovviamente nel centrodestra ma l’argomento con cui prendono le distanze da Russo non è mai relativo alla scelta di due donne – o di due uomini – di volere crescere insieme un figlio e alla loro necessità di avere pari diritti rispetto alle famiglie “tradizionali” quando semmai all’infrazione di leggi dello Stato.

Forse la posizione più netta è quella di Marco Bucci, sindaco di Genova e presidente di Anci, il cui no comment sul caso riporta direttamente a sue dichiarazioni del passato – “Noi ci adeguiamo alla legge” – ma soprattutto alla causa vinta nel 2020 contro la coppia di lesbiche che chiedevano di poter riconoscere la figlia come di entrambe le madri.

Netto anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini: “Gli uomini delle istituzioni devono rispettare le leggi”. A Imperia Claudio Scajola – le cui parole sono riportate dal SecoloXIX – dice che “Come rappresentante delle istituzioni devo seguire, talvolta non condividendole, le direttive degli organi preposti. Mi auguro che il governo possa, attraverso il Parlamento, esprimere una posizione più chiara ma fino a quel momento rispetterò le gerarchie”. E così Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo, “Noi seguiamo la normativa del Viminale”.

Totalmente schierati con il sindaco di Savona politici come Katia Piccardo, sindaca di Rossiglione (Pd), “Farei la stessa cosa se ce ne fosse bisogno”, come Claudio Montaldo, sindaco di Ceranesi (Articolo1-Pd): “Ha fatto bene, i bambini vanno protetti” o come Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco e parlamentare indipendente ma eletto con il Pd: “Pur essendo contrario alla maternità surrogata credo che i figli una volta messi al mondo debbano godere degli stessi diritti indipendentemente dalla famiglia in cui si trovano, ma serve una legge che chiarisca la situazione”.

Interessanti le posizioni di due sindaci come Alberto Biancheri, che pur eletto sindaco a Sanremo con una civica di centrosinistra, non approva la fuga in avanti di Russo e quella di Federico Messuti, sindaco di Chiavari, che sebbene di centrodestra afferma che potrebbe comportarsi come il collega savonese “in mancanza di una chiarezza normativa e perché deve prevalere sempre il benessere dei figli”.

Ma se il dibattito è fervente ancora di più lo è la macchina giuridica: perché – come ha spiegato il prefetto di Savona – sarà la procura a decidere se l’atto amministrativo dovrà o meno essere annullato.