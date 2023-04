Figlio di due madri registrato a Savona, il Prefetto: “Faremo verifiche, se necessario atto può essere rettificato”

Savona. La decisione del sindaco Marco Russo di registrare all’anagrafe il figlio di due donne ha conquistato – in queste ore – le pagine dei quotidiani nazionali e ha scatenato già diverse reazioni. Quello posto in essere dal sindaco di Savona, in particolare, è il primo caso in Liguria, in aperta violazione allo stop alle registrazioni imposto dalla circolare Piantedosi.

Contattato da IVG, il Prefetto di Savona Enrico Gullotti ha commentato così la decisione del primo cittadino savonese: “Il sindaco ci ha informato con una nota ufficiale, sulla quale ovviamente noi abbiamo avviato le attività di nostra competenza. Vedremo nel corso della settimana se da parte dell’amministrazione dell’Interno ci saranno altre attività da svolgere”.

In altri casi simili, in Italia, le Prefetture sono intervenute annullando tutto. I prossimi giorni saranno decisivi: “L’atto di stato civile, una volta formato, può essere oggetto di eventuale rettifica da parte del Procuratore della Repubblica competente per territorio. Abbiamo quindi informato il Procuratore perché è lui che amministrativamente, qualora ne ravvisi i presupposti, può intervenire per rettificare l’atto formato, in applicazione delle normative vigenti”.

Nessun commento invece, al momento, da parte del Procuratore della Repubblica Ubaldo Pelosi, che si limita a confermare di aver ricevuto la comunicazione e di aver avviato le verifiche del caso.

Nel frattempo, attraverso un post pubblicato sui social, in mattinata il sindaco Russo ha voluto spiegare le motivazioni che lo hanno portato a prendere questa decisione.