Festività pasquali, sette treni in più dal Piemonte alla riviera ligure

Ponente. “I collegamenti ferroviari aggiuntivi dal Piemonte alla riviera di ponente sono un ulteriore incentivo per venire a trascorrere le vacanze pasquali in Liguria: abbiamo gli alberghi pieni ovunque e sicuramente molti turisti per venire da noi useranno il treno”.

Così l’assessore regionale ai Trasporti e al turismo Augusto Sartori in merito ai sette treni in più, con oltre 8mila posti aggiuntivi rispetto all’offerta esistente, che Trenitalia, in accordo con Regione Piemonte, ha programmato tra Torino, Savona e Albenga per venerdì 7 e lunedì 10 aprile.

Trenitalia, in accordo con la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, potenzierà infatti i collegamenti tra Torino, Savona e Albenga venerdì 7 e lunedì 10 aprile con ulteriori treni rispetto alla programmazione attuale. Otto mila posti offerti in più permetteranno ai piemontesi, durante il weekend di Pasqua, di raggiungere comodamente le spiagge liguri lasciando a casa l’auto senza lo stress del traffico e del parcheggio.

“Ricordo infatti che, oltre alle linee ordinarie, abbiamo attive anche offerte turistiche estremamente allettanti come il Nightjet che da dicembre collega Vienna a Genova, il Cinque Terre Express ripartito in servizio il 18 marzo, i Treni del Mare già attivi con la Lombardia e l’Eurocity Giruno tra Zurigo e Genova, prolungato il sabato e la domenica fino a Sestri Levante”.

“Per il 25 aprile, infine ripartiranno anche i Treni del Mare con il Piemonte” conclude l’assessore regionale.

Di seguito il dettaglio dei collegamenti:

Venerdì’ 7 Aprile

3169 TORINO P. NUOVA 08:50 – SAVONA 11:09

3193 TORINO P. NUOVA 14:00 – SAVONA 16:08

3194 SAVONA 17:55 – TORINO P. NUOVA 20:00.

Lunedì’ 10 Aprile

3171 TORINO P. NUOVA 08:50 – ALBENGA 12:25

3193 TORINO P. NUOVA 14:00 – SAVONA 16:08

3198 SAVONA 18:00 – TORINO P. NUOVA 20:40

3185 ALBENGA 18:06 – TORINO P. NUOVA 21:10.