Festa della Liberazione, le celebrazioni nel savonese

Provincia. Sono già cominciate da alcuni giorni, ma avranno il loro clou il 25 aprile le celebrazioni per Festa della Liberazione. Diverse le iniziative organizzate nelle località della provincia per ricordare un anniversario storico per l’Italia, ancora denso di significati a livello politico.

Savona

Tra le varie iniziative per la ricorrenza del 25 aprile, il Museo Pertini-Cuneo offre un’apertura speciale del museo e una visita accompagnata attraverso i moltissimi quadri della collezione di Sandro Pertini, tra i più amati Presidenti della Repubblica e fondamentale protagonista della Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. La visita “La collezione di Sandro Pertini: l’arte del Novecento vista attraverso gli occhi di un protagonista della Resistenza”, a cura dei servizi museali della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, si snoderà attraverso la sua collezione, che fu esposta a partire dal 1991, anno di nascita del museo, rinnovata poi nel 2013 con una nuova esposizione. Tutte le opere presenti furono donate al Comune di Savona da Carla Voltolina, moglie del Presidente, per volere dello stesso. Pertini volle omaggiare così la sua terra d’origine (nacque a Stella e frequentò il Liceo Chiabrera di Savona), consapevole del valore educativo e della forza della libertà di espressione insiti in ogni forma d’arte. Tra gli autori esposti, sarà possibile ammirare opere di Renato Guttuso, Joan Mirò, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis, Aligi Sassu e molti altri.

Sempre a Savona, martedì alle ore 10:30 al cimitero monumentale di Zinola il vescovo Calogero Marino presiederà la messa in occasione del settantottesimo anniversario della Liberazione. La celebrazione eucaristica fa parte delle iniziative promosse dal Comune e dal Comitato Cittadino per la Resistenza Antifascista. Il programma prevede lunedì 24 aprile alle 20 i cortei con fiaccolate nei quartieri verso piazza Martiri della Libertà, organizzati dalle sezioni dell’ANPI, della FIVL e dell’ARCI e dalle società di mutuo soccorso e accompagnati dal Complesso Bandistico “Antonio Forzano”. Dalle 21 nella piazza si terranno la deposizione di una corona d’alloro al Monumento alla Resistenza, l’intervento del sindaco Marco Russo e l’orazione ufficiale del professor Jacopo Marchisio.

Il giorno della festa della Liberazione dalle 10 al cimitero ancora la deposizione della corona d’alloro al Sacrario dei Caduti della Resistenza, la lettura del “Giuramento di Mauthausen” a cura dell’ANED e, come detto, la santa messa. Sarà a disposizione un servizio bus gratuito con partenza alle 9:30 presso l’ex pesa pubblica in piazza del Popolo. Infine alle 11:30 in piazza Goffredo Mameli ancora la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre.

Per quanto riguarda il programma 2023 del “25 Aprile (R)Esiste” alla Fortezza del Priamar organizzato dal Comitato Provinciale ANPI Savona a partire dalle 11 del mattino, si tratta di un’edizione più ricca di quella dello scorso anno con attività multidisciplinari adatte a ogni età. Il tema di quest’anno è la Costituzione (lo scorso anno era la Pace). La giornata si articola in una serie di attività che occuperanno tutte le aree del Priamar.

Nella cappella sconsacrata presso l’Aps La Rocca l’Unione Donne in Italia allestirà la proiezione di un bellissimo filmato sulla storia delle donne dell’UDI di Savona, a partire da figure eroiche come Rosalda Panigo e Maria Bolla, fra le fondatrici. In programma alle 15.30 la presenza di Federico Marzinot, giornalista e storico dell’Isrec, e della presidente dell’UDI Angelica Lubrano che interverranno sulla “Resistenza taciuta”.

Albenga

Le celebrazioni del 25 Aprile ad Albenga inizieranno alle 9 con la funzione religiosa nella Cattedrale S. Michele Arcangelo. Alle 9.45, deposizione fiori al Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre; alle 10, Corteo verso Piazza del Popolo e deposizione corona d’alloro al Monumento dei Partigiani.

Alle 10.15, i saluti del sindaco Riccardo Tomatis con orazione ufficiale dell’Avv. Carlo Speranza e corteo verso il Sacrario della Foce del Centa per l’omaggio ai Martiri (percorso: Viale Martiri della L.ibertà – Viale Italia – lumgomare C. Colombo con accompagnamento del Corpo Bandistico “G. Verdi”; alle 18, concerto della Liberazione nei Giardini Pubblici Libero Nante ed esibizione dell’Accademia Musico-Vocale Ingaunia “E. Marcelli”. Alle 19.30 apericena nel vicino Parco della Casa di Cura “San Michele” (ingresso da Via Valle d’Aosta).

Ceriale

“Nella ricorrenza del 78° anniversario della vittoria dei combattenti della Resistenza, sostenuti dal popolo e dalle forze armate alleate, sulla violenza e l’orrore dell’occupazione militare nazifascista, si celebra il ritorno alla libertà e alla democrazia. Questi ideali, sanciti dalla Costituzione Italiana, nata dal sacrificio e dal sangue dei suoi figli migliori, devono essere difesi per assicurare l’unità nazionale, le garanzie democratiche, con la pluralità e la libertà dell’informazione, la centralità del Parlamento, l’indipendenza della Corte Costituzionale e dell’Ordine Giudiziario, le funzioni di garanzia del Presidente della Repubblica, la solidarietà sociale fra i singoli e le nazioni, la tutela dei diritti umani, in Patria e nel mondo. Soprattutto deve essere riaffermato il ripudio della guerra e la volontà di pace nella giustizia anche come mezzo per vincere il terrorismo e garantire la difesa intransigente dei diritti umani in Patria e nel mondo. Tutti siamo chiamati a riflettere sui valori essenziali della democrazia, per rispettare la memoria di coloro che li hanno difesi con il sacrificio della propria vita”: ecco il manifesto per la ricorrenza del 25 Aprile.

A Ceriale tradizionale celebrazione pubblica per la Festa della Liberazione, alla presenza del sindaco Luigi Romano, del presidente della sezione cerialese dell’Anpi “Felice Cascione” Dino Morando e delle autorità civili e militari cittadine.

Programma della cerimonia

– Ore 10,15 Raduno autorità, rappresentanze, organizzazioni, associazioni e cittadini in piazza Nuova Italia, davanti al palazzo comunale

– Ore 10,30 Corteo da piazza Nuova Italia a piazza XXV Aprile

– Ore 10,45 Deposizione corona al Monumento al Partigiano, saluto del sindaco Luigi Romano, orazione ufficiale tenuta dalla prof.ssa Sabina Poggio – dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Alassio.

Con la partecipazione degli alunni delle scuole cerialesi.

(In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo nella sala del Consiglio comunale).

Tra le iniziative per la ricorrenza del 25 Aprile a Ceriale è prevista una speciale mostra fotografica sulla Resistenza, a cura di Pino Fragalà, in programma dal 23 aprile al 1 maggio nei locali comunali di palazzo Fizzotti. L’esposizione vede la partecipazione dell’Anpi cerialese, dell’Istituto Storico della Resistenza – sezione Imperia -, con il patrocinio del Comune di Ceriale. Immagini, memorie e ricordi della lotta partigiana sul territorio, con i loro protagonisti, in un percorso iconografico che racconta e identifica i valori della Liberazione. L’inaugurazione si terrà domenica 23 aprile alle ore 10 e 30, alla presenza di Giuliano Arnaldi, presidente dell’associazione “Fischia il Vento”. Orari di apertura – giorni festivi: 10-12; 16-19, mentre nei giorni feriali: 16-19.

Loano

Anche Loano celebra il 25 Aprile, Festa della Liberazione.

Il programma della giornata:

– alle 10 presso il monumento ai caduti sulla passeggiata a mare l’Asd Modern Dance Jazz e e la Scuola Civica Attimo Danza presenteranno lo spettacolo “Mia libertà”;

– alle 11 raduno in piazza Italia e partenza del corteo; deposizione di un mazzo di fiori al monumento alla Resistenza nei giardini “Sandro Pertini”;

– alle 11.20 trasferimento presso il monumento ai caduti sulla passeggiata a mare; intervento del presidente della sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano Roberto Sattanino, dei docenti e degli studenti dell’istituto Falcone; orazione ufficiale di Loredana Nattero dell’Anpi Provinciale; chiusura del sindaco di Loano Luca Lettieri.

Alassio

In occasione della Festa della Liberazione nei giorni scorsi si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport Lorenzo Ravizza di Alassio un incontro organizzato dall’Anpi di Alassio e Laigueglia in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Scolastiche e l’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio. Quattordici le classi coinvolte tra le primarie di Laigueglia e Alassio, quelle dell’Istituto Salesiano, il Liceo Don Bosco e l’Alberghiero. L’Anpi ha proposto, uno spettacolo realizzato proprio in collaborazione con le scuole, composto da canti e prosa sui temi della Resistenza, ma ha anche voluto ricordare il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana. “Con l’occasione – aggiungono dall’amministrazione comunale – abbiamo donato un tablet ad ogni classe che ha preso parte attiva all’evento, oltre a un contributo economico ​quale riconoscimento per il lavoro svolto nella tutela del ricorso e della storia”.

Per il 25 aprile il Comune di Alassio, il Comune di Laigueglia e l’Anpi hanno già predisposto il programma ufficiale che prenderà il via alle 9,30 in Piazza della Libertà a Laigueglia con la deposizione delle corone al Monumeto ai Caduti e proseguirà ad Alassio, sempre in Piazza della Libertà con la Santa Messa, il saluto delle autorità l’orazione del vice presidente dell’Aned di Savona e Imperia, Jacopo Marchisio. La deposizione delle corone in Comune, ai Monumenti ai Caduti, al monumento agli Alpini e alla lapide sul Pontile Bestoso sarà preceduta dall’esecuzione di alcuni brani da parte della Ollandini Casual Orchestra dell’Istituto Comprensivo Statale di Alassio. In caso di pioggia la Santa Messa sarà celebrata presso la Parrocchia Collegiata di Sant’Ambrogio, al termine della cerimonia civile.

Vado Ligure

Come tutti gli anni, con il patrocinio del Comune di Vado Ligure e con la collaborazione della sezione Anpi della Valle di Vado Ligure, la sezione Anpi di Vado Ligure celebra il 25 Aprile, la Festa della Liberazione, per ricordare ed onorare le partigiane, i partigiani e tutta la popolazione che hanno lottato per regalarci la libertà e la democrazia.

Numerose le iniziative. Con gli insegnanti e gli alunni delle classi V delle tre scuole primarie di Vado Ligure sono stati organizzati due percorsi tra i cippi e le lapidi dedicati ai partigiani/e caduti sul territorio vadese. Sono confermate anche quest’anno le visite alle fabbriche adesi, dove si trovano lapidi dedicate ad operati deportati e caduti durante la lotta di Liberazione. Con una rappresentanza della giunta comunale di Vado Ligure, delle sezioni Anpi del vadese e di Aned Savona-Imperia, si farà visita agli stabilimenti Esso Italiana, Sanac ed Alstom/Bombardier. In Alstom/Bombardier saranno presenti, anche i 70 alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Peterlin di Vado Ligure. Sempre dedicata a tutti gli alunni della scuola Peterlin il 21 Aprile si terrà la rappresentazione teatrale” Canti e Racconti di Liberazione”, con l’attore Massimo Ivaldo. Sabato 22 aprile alle 17 presso la Casa della Memoria di Vado Ligure è stata inaugurata la Mostra “Arte oltre il Lager” in collaborazione con la Fondazione Centofiori di Savona.

Lunedi 24 aprile alle 20 con partenza da piazza San Giovanni Battista ed arrivo alla S.M.S. “Fratellanza Segnese“ di Segno, si svolgerà la fiaccolata tra le vie del borgo, in ricordo dei Partigiani. A seguire un momento conviviale, con la presenza del Teatro Archimede di Patrizia Greco.

La celebrazione del 25 Aprile si svolgerà come di consueto: dopo la messa alle 9.30 nella parrocchia di San Giovanni Battista di Vado Ligure, alle 10.15 partirà il corteo con la Banda Forzano di Savona, percorrendo le vie cittadine ed arrivo al Monumento ai Caduti di Arturo Martini, presso i giardini Colombo. Dopo i saluti della presidente della Sezione Anpi di Vado Ligure, Piera Murru, il sindaco del Comune di Vado Ligure Monica Giuliano terrà la commemorazione ufficiale. In conclusione l’orazione dello storico professor Giuseppe Milazzo.

Al pomeriggio nella frazione di Sant’Ermete la Festa della Liberazione, la festa di tutti gli antifascisti, sarà allietata dalle tradizionali focaccette.

Cairo Montenotte

Martedì 25 aprile, a partire dalle ore 10:00, saranno il monumento ai caduti e quello ai partigiani, in Piazza della Vittoria, ad ospitare la solenne celebrazione della Liberazione, con la partecipazione della Banda Musicale “G. Puccini”.

Nel limitrofo Anfiteatro del Palazzo di Città, terranno il loro discorso commemorativo il sindaco Paolo Lambertini e il presidente dell’ANPI di Cairo Montenotte Leda Bertone, con i canti e le letture degli alunni dell’Istituto comprensivo e degli studenti dell’Istituto Patetta. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il Teatro Comunale “Chebello”.

Questa la manifestazione conclusiva di una serie di incontri che si sono svolti dalla scorsa settimana. Lunedì 17 aprile si è svolta la cerimonia presso il cippo di Via Medaglie d’Oro Cippo alla Memoria dei Partigiani Caduti con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo, degli studenti dell’I.I.S Patetta di Cairo M.tte e in collaborazione con il Gruppo Alpini di Cairo Montenotte. Il giorno successivo, martedì 18 aprile alle ore 10:00, le celebrazioni si sono spostate a Bragno, con la commemorazione dei lavoratori deceduti durante la Resistenza, alla presenza degli alunni della Scuola Primaria della frazione. Si è poi proseguito nel tardo pomeriggio a Rocchetta Cairo con la messa al cimitero e l’onore ai caduti presso il monumento di Via Colletto.

Inoltre, martedì 24 aprile alle ore 16:00 presso la biblioteca civica è in programma l’incontro con il professor Davide Conti sul tema della Resistenza.

Quiliano

Lunedì 24 aprile alle ore 20:30, in occasione delle celebrazioni dedicate al 78° anniversario della Liberazione, si terrà la tradizionale fiaccolata con partenza da Piazza Caduti Partigiani e arrivo presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Quiliano (via Valleggia Superiore). Al termine della fiaccolata si terranno i saluti ufficiali dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani della sezione del Quilianese e del Sindaco della Città di Quiliano Nicola Isetta. A concludere i saluti l’intervento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

La serata proseguirà con l’intervento musicale del gruppo “Klezmer Bridge Trio” composto da Paola Esposito, Marco Pizzorno e Riccardo Mitidieri che accompagneranno la conclusione della giornata dedicata al 78°anniversario della Liberazione con brani della resistenza e della tradizione klemzer.

Il programma completo del 25 Aprile è consultabile sul sito istituzionale www.comune.quiliano.sv.it.